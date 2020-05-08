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Питерец.ру » Общество » Введут масочный режим

Введут масочный режим

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Власти Петербурга обяжут граждан носить маски

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице будет введен обязательный масочный режим. Об этом заявил заместитель губернатора Евгений Елин. Граждан обяжут носить маски в общественном транспорте и общественных местах. Люди также будут вынуждены надевать и перчатки.

Причем за соблюдением этого режима будут следить достаточно строго. В отношении нарушителей примут меры, предусмотренные законодательством. Еще в городе установят контейнеры, куда нужно будет выбрасывать использованные средства защиты.

Что касается сроков введения масочного режима, об этом пока не сообщали. В Северной столице необходимые предпринимают усилия с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

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