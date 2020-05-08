Введут масочный режим

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице будет введен обязательный масочный режим. Об этом заявил заместитель губернатора Евгений Елин. Граждан обяжут носить маски в общественном транспорте и общественных местах. Люди также будут вынуждены надевать и перчатки.

Причем за соблюдением этого режима будут следить достаточно строго. В отношении нарушителей примут меры, предусмотренные законодательством. Еще в городе установят контейнеры, куда нужно будет выбрасывать использованные средства защиты.

Что касается сроков введения масочного режима, об этом пока не сообщали. В Северной столице необходимые предпринимают усилия с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции.