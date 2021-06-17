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Питерец.ру » Общество » Масочный режим стал формальностью

Масочный режим стал формальностью

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Масочный режим в петербургской фан-зоне Евро-2020 не контролируется

Стремление властей Петербурга усилить масочный режим стало логичным и понятным шагом. Ситуация с коронавирусом ухудшается, что нельзя было оставлять без внимания. К тому же в городе сейчас большое количество туристов по причине футбольного Евро.

Вот только заявления о масочном режиме в фан-зоне явно не совпадают с реальностью. Оно воспринимаются как что-то из области фантастики, словно речь идет не о Петербурге, а о какой-то другом городе. Почему так? Да потому, что в сети появились многочисленные фотографии, где запечатлены толпы болельщиков без масок. Пользователи шутят, что из 5000 людей в фан-зоне в маске были всего лишь 2 человека. Конечно, очевидцы несколько утрируют, но все же эти цифры не так далеки от реальности.

Тогда зачем создавать видимость масочного режима, если никто не собирается его соблюдать? К чему власти говорят об усилении контроля? Мы видим эти так называемые усиления на фотографиях, опубликованных в социальных сетях. Люди сидят без масок и останутся безнаказанными. Зато тот, кто не соблюдает эти меры в общественном транспорте, может быть оштрафован. «Питерец.ру» не призывает никого что-либо нарушать, но от властей нужны последовательные шаги, а не имитация бурной деятельности.

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