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Питерец.ру » Общество » Карантин смягчили

Карантин смягчили

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Ленобласти частично сняли карантинные ограничения

«Питерец.ру» сообщает, что власти Ленинградской области стали постепенно снимать ограничения, вызванные ситуацией с коронавирусом. С завтрашнего дня в регионе возобновят работу предприятия, относящиеся к торговле и общепиту, а также музеи и салоны красоты.

Помимо этого, откроются стоматологические клиники, снова можно будет вакцинировать детей. В школах региона начнутся консультации для 11-классников по подготовке к ЕГЭ. Количество дежурных групп в детских садах будет увеличено. Однако «масочный режим» по-прежнему остается актуальным. Жителям Ленобласти нужно соблюдать необходимые меры безопасности.

Напоминаем, что президент Путин заявил об окончании режима «нерабочих дней». При этом отмена самоизоляции будет проходить постепенно.

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