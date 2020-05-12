Карантин смягчили

«Питерец.ру» сообщает, что власти Ленинградской области стали постепенно снимать ограничения, вызванные ситуацией с коронавирусом. С завтрашнего дня в регионе возобновят работу предприятия, относящиеся к торговле и общепиту, а также музеи и салоны красоты.

Помимо этого, откроются стоматологические клиники, снова можно будет вакцинировать детей. В школах региона начнутся консультации для 11-классников по подготовке к ЕГЭ. Количество дежурных групп в детских садах будет увеличено. Однако «масочный режим» по-прежнему остается актуальным. Жителям Ленобласти нужно соблюдать необходимые меры безопасности.

Напоминаем, что президент Путин заявил об окончании режима «нерабочих дней». При этом отмена самоизоляции будет проходить постепенно.