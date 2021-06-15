Payeer

ента новостей

14:14
Секреты «Алых парусов-2021»: кто выступит на звездной сцене?
13:36
Петербургские парламентарии планируют назначить дату выборов
12:04
Право льготного проезда на областных и муниципальных автобусах получили «Почетные доноры России» и «Почетные доноры СССР»
12:02
В Ленобласти произошло ДТП с лосем. Водитель в реанимации
11:52
В Петербурге аферисты оставили чиновницу без денег
11:47
В Ленобласти 73-летний мужчина перевел мошенникам 130 тысяч рублей
11:20
В Ленобласти лжебанкиры выманили у женщины более 700 тысяч рублей
11:10
Где ваша маска, пассажир?
09:52
В фан-зоне добавили туалеты
09:18
Путин уйдет и ничего не рухнет?
20:04
В Ленобласти разведут Ладожский мост
17:18
В Екатеринбурге стартовал Кубок России по боксу
13:57
Англия взяла реванш у хорватов, Украина проиграла Нидерландам
12:29
В Петербурге задержали юных автоугонщиков
11:22
Снова всеобщий локдаун?
10:19
Петербург и BLM
09:57
В Петербурге вводят новые ограничения
19:38
На чемпионате Европы вслед за победой Италии вничью сыграли Уэльс и Швейцария
11:27
Почему Путин хвалит Трампа?
11:03
В Ленобласти пожарные тушили "Газель" на федеральной трассе
10:51
Скоро начнется Евро
10:15
Студент объявил голодовку
11:55
В Ленобласти будет перекрыта трасса в связи с разводкой моста через Свирь
11:50
Северо-Западный округ Росгвардии обеспечивает безопасность ЕГЭ в 2,2 тыс. школ
11:46
Выставки к 60-летию денежной реформы СССР 1961 года
11:42
Фестиваль в Некрасовском Саду «NekrasoFFest»
11:37
В Петербурге пожилая женщина передала аферистам полмиллиона рублей
11:19
В Ленобласти пьяный подросток угнал автомобиль
11:13
В Петербурге полицейский спас мальчика, который звал маму из открытого окна
10:34
На автобусе в Финляндию
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Где ваша маска, пассажир?

Где ваша маска, пассажир?

0
62
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gorod-plus.tv
В Петербурге усилили контроль за масочным режимом в транспорте

Русский человек относится к требованиям достаточно своеобразно. У нас словно в крови сидит убеждение, что исполнять их не нужно. Да и власти не всегда проявляют должного усердия в том, чтобы спрашивать с граждан, насколько те что-либо соблюдают. Вот и получается: маску в транспорте носить нужно, но с тебя этого никто особо не требовал. Однако сейчас ситуация меняется, и власти намерены ужесточить контроль.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице будет действовать особый режим во время ЧЕ по футболу. В городских трамваях и троллейбусах усилят контроль над соблюдением масочного режима. Это делается с целью повышения уровня эпидемической безопасности.

Специальные рейды будут проводить сотрудники «Горэлектротранса». Людям, которые окажутся без маски, грозит административный штраф. Кстати, за 3 дня действия этого режима уже было составлено 100 протоколов. Власти Петербурга не намерены проявлять терпимость к этим нарушителям. Люди, не соблюдающие постановление, должны нести за это ответственность.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

8-05-2020, 08:48
Введут масочный режим
31-10-2020, 08:11
Проверка без предупреждения
11-05-2020, 08:36
Припугнули штрафами
2-10-2020, 09:16
В метро все как раньше
13-04-2020, 09:40
Маска не помогает?
30-10-2020, 09:47
Петербуржцы за маски

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
70
Сегодня, 12:02
В Ленобласти произошло ДТП с лосем. Водитель в реанимации
0
268
10-06-2021, 10:19
В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде
0
306
7-06-2021, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
0
435
5-06-2021, 16:08
В Петербурге пенсионерка попала под колеса электросамоката
Наверх