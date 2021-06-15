Где ваша маска, пассажир?

Русский человек относится к требованиям достаточно своеобразно. У нас словно в крови сидит убеждение, что исполнять их не нужно. Да и власти не всегда проявляют должного усердия в том, чтобы спрашивать с граждан, насколько те что-либо соблюдают. Вот и получается: маску в транспорте носить нужно, но с тебя этого никто особо не требовал. Однако сейчас ситуация меняется, и власти намерены ужесточить контроль.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице будет действовать особый режим во время ЧЕ по футболу. В городских трамваях и троллейбусах усилят контроль над соблюдением масочного режима. Это делается с целью повышения уровня эпидемической безопасности.

Специальные рейды будут проводить сотрудники «Горэлектротранса». Людям, которые окажутся без маски, грозит административный штраф. Кстати, за 3 дня действия этого режима уже было составлено 100 протоколов. Власти Петербурга не намерены проявлять терпимость к этим нарушителям. Люди, не соблюдающие постановление, должны нести за это ответственность.