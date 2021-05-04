Пожарных Санкт-Петербурга с наступившим профессиональным праздником поздравил Михаил Романов

В День пожарной охраны с поздравлениями к пожарным Санкт-Петербурга обратился депутат Государственной Думы РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. Отметив мужество и доблесть огнеборцев, ради спасения людей, бесстрашно шагающих в пламя, парламентарий пожелал пожарным дальнейших успехов в их опасной работе на благо людей, благополучия и здоровья.

Депутат подчеркнул: от трудной работы пожарных во многом зависит как безопасность и спокойствие граждан, так и сохранение исторических памятников и облика поселков и городов страны. В течение многих лет своего существования, отметил Михаил Романов, пожарная охрана не раз реформировалась и совершенствовалась, и сегодня входит в мощнейшую оперативную структуру – Государственную противопожарную службу МЧС России. При этом главные задачи пожарных – спасение от огня людей и имущества – не изменились.

Михаил Романов также подчеркнул: в России свыше десяти правовых актов правительства РФ и федеральных законов регулируют деятельность по обеспечению пожарной безопасности.