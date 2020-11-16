С Днем сотрудника органов внутренних дел РФ петербургских полицейских поздравил Михаил Романов

С поздравлениями с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ к петербургским полицейским и ветеранам службы обратился депутат Государственной Думы ФС РФ от Санкт-Петербурга, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов.

Михаил Романов поблагодарил сотрудников полиции за верность выбранной профессии, за честную службу, преданное служение закону и защите безопасности. Парламентарий пожелал им и их семьям благополучия и здоровья. В своем обращении Михаил Романов подчеркнул: в этот день вся страна чествует сотрудников, которые призваны ограждать общество от преступности, защищать закон и порядок, обеспечивать охрану законных интересов и прав граждан. Их работа часто связана с опасностью и риском для жизни, что требует от полицейских умения быстро и грамотно действовать в экстремальных ситуациях, обладать мужеством, отвагой и беззаветной преданностью закону.

Депутат также напомнил, что в этот день принято отдавать долг памяти сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Особую благодарность Михаил Романов выразил ветеранам органов внутренних дел, отметив их бесценный опыт и верность присяге.