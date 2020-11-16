ента новостей

20:07
Ветеринары Ленобласти – лучшие в России
20:02
С Днем сотрудника органов внутренних дел РФ петербургских полицейских поздравил Михаил Романов
19:21
Подопечные фонда «Перспектива» съездили в квартиру-музей Исаака Бродского
17:40
Конкурс на вступление в состав Совета по развитию добровольчества продлевается
17:28
Присоединяйся к «Молодежному бизнес-инкубатору»
15:58
Победителей Всероссийского онлайн-фестиваля университетских технологических проектов назвала ВШЭ
15:02
«Каток у моря» будет работать уже 21 ноября
13:37
Электронная выставка «Символы Санкт-Петербурга в документах ЦГАНТД СПб»
13:20
На Чемпионате России по боксу Санкт-Петербург представят 25 спортсменов
12:46
На севере Петербурга со стрельбой задержали водителя-нарушителя
12:43
В Петербурге задержали пиромана спалившего иномарку риэлтора
12:19
Петербург стал лидером по числу победителей в полуфинале «Цифрового прорыва» в СЗФО
12:16
Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» празднуют победу
12:12
Главным врачом Мариинской больницы назначен Анатолий Завражнов
12:10
В Петербурге доставляют участковых терапевтов до больных коронавирусом
12:07
Первые подгузники XIX века представят в Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ
11:10
В лесном массиве Юнтолово обнаружили закопанный труп человека
08:55
Отчего Хрусталев оказался в больнице?
07:27
Байден не победил?
17:12
Светский Петербург побывал на закрытом показе киносериала “Перевал Дятлова” на ТНТ
17:09
В Невском районе ножом ранили подростка
17:06
В Петербурге полицейские провели профилактический рейд в жилом секторе
20:00
Спецназовцы общевойсковой армии ЗВО из Ленобласти провели десантирование в Тамбовской области
19:58
Боевая техника общевойсковой армии ЗВО подготовлена к эксплуатации в условиях низких температур в Ленобласти
14:13
В Петербурге и Ленобласти полицейские с погоней и стрельбой ловили водителей-нарушителей
14:09
В Петербурге задержали аферистов, охотившихся за квартирами умеших
07:53
Почему выросли цены на жилье?
07:51
Макаров в лидерах
22:55
Баскетбольный ЦСКА может указать на дверь Майку Джеймсу
20:00
Фестиваль добра «Друг другу» online
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » С Днем сотрудника органов внутренних дел РФ петербургских полицейских поздравил Михаил Романов

С Днем сотрудника органов внутренних дел РФ петербургских полицейских поздравил Михаил Романов

0
47
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
С Днем сотрудника органов внутренних дел РФ петербургских полицейских поздравил Михаил Романов

С поздравлениями с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ к петербургским полицейским и ветеранам службы обратился депутат Государственной Думы ФС РФ от Санкт-Петербурга, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов.

Михаил Романов поблагодарил сотрудников полиции за верность выбранной профессии, за честную службу, преданное служение закону и защите безопасности. Парламентарий пожелал им и их семьям благополучия и здоровья. В своем обращении Михаил Романов подчеркнул: в этот день вся страна чествует сотрудников, которые призваны ограждать общество от преступности, защищать закон и порядок, обеспечивать охрану законных интересов и прав граждан. Их работа часто связана с опасностью и риском для жизни, что требует от полицейских умения быстро и грамотно действовать в экстремальных ситуациях, обладать мужеством, отвагой и беззаветной преданностью закону.

Депутат также напомнил, что в этот день принято отдавать долг памяти сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Особую благодарность Михаил Романов выразил ветеранам органов внутренних дел, отметив их бесценный опыт и верность присяге.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

7-10-2020, 11:10
Михаил Романов поблагодарил сотрудников ОМОНа за самоотверженную службу
31-05-2020, 13:58
Воинские мемориалы города Колпино осмотрел Михаил Романов
12-11-2020, 16:50
Михаил Романов провел личный прием граждан по вопросам ЖКХ
26-06-2020, 19:22
Медицинских работников клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина поблагодарил Михаил Романов
24-03-2020, 19:51
Михаил Романов получил ответ прокуратуры о проверке Территориальной схемы обращения с отходами
3-10-2020, 15:22
На церемонии спуска на воду корабля «Георгий Курбатов» выступил Михаил Романов

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
490
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
887
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
910
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
1 091
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх