Михаил Романов поблагодарил сотрудников ОМОНа за самоотверженную службу

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов специальных подразделений ОМОНа. Парламентарий отметил, что в этот день в 1988 году в составе МВД СССР были впервые созданы отряды милиции особого назначения. Депутат подчеркнул особую важность и высокий риск, который сопровождает сотрудников ОМОНа во время проведения следственных и оперативных мероприятий по задержанию преступников, пресечений преступлений террористической направленности. Особые слова благодарности прозвучали от Михаила Романова в адрес ветеранов спецподразделений, тех, кто стоял у истоков создания ОМОНа. Также Михаил Романов выразил уверенность в верности традициям молодых специалистов, которые добросовестно несут службу, защищая правопорядок.