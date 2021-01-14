Михаил Романов поздравил жителей Санкт-Петербурга с наступившим Новым Годом

Жителей Санкт-Петербурга с наступившим Новым Годом депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. Главным чудом, которое, по словам парламентария, ждали все люди, стало то, что год пандемии сменился другим годом, и он, возможно, будет более благополучным и светлым, чем 2020-й.

Михаил Романов отметил, что несмотря на серьезные испытания и утраты из-за пандемии коронавируса, в уходящем году были и положительные моменты. Главное – объединение россиян против пандемии. По словам депутата, люди стали добрее, милосерднее и ближе друг к другу, научились на просьбы о помощи реагировать более чутко, понимая, что поддержка завтра может понадобиться любому человеку. Особую признательность, считает Михаил Романов, заслужили врачи и волонтеры. Еще одно важное событие 2020 года – празднование 75-летия Великой Победы над фашизмом. В Петербурге, как и во всей стране, сделали максимум возможного, чтобы ветераны почувствовали заботу и благодарность новых поколений.

Депутат пожелал петербуржцам добра, благополучия, мира, здоровья и счастья.