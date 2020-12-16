Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем Конституции

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов на прошлой неделе поздравил петербуржцев с Днем Конституции. В своем обращении парламентарий отметил, что в Конституции РФ обозначены главные принципы государственности России и определены высшие ценности государства – это граждане страны и их основные права.

По словам депутата, Основной Закон страны направляет энергию общества на укрепление стабильности России как правового государства, мирное созидание, объединяет различные общественные и политические силы, является гарантом гражданского мира и согласия. Михаил Романов напомнил, что в 2020 году большинством голосов граждан страны в Конституцию РФ были внесены поправки, которые укрепляют суверенитет страны, усиливают демократические институты государственного управления, повышают статус социальных обязательств государства перед гражданами.

По словам депутата, чтобы Россия была процветающей и сильной, каждый гражданин должен стремиться использовать свои силы и способности максимально полноценно для реализации основных положений Конституции РФ. Михаил Романов пожелал жителям Санкт-Петербурга успехов, благополучия, здоровья и уверенности в завтрашнем дне.