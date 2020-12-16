ента новостей

14:04
В Ленобласти 110 военнослужащих ЗВО получили ключи от новых служебных квартир
14:02
Петербуржцы не остались в стороне
11:37
В Петербурге мужчина совершил ДТП на угнанном у сожительницы автомобиле
11:11
В Мурино конфликт на парковке обернулся поножовщиной
11:00
Подозреваемого в ограблении таксиста задержали в Москве
10:50
Инсталляция Arrival 404.zero
10:45
Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем Конституции
10:43
Профилактика пожаров с жителями Тосненского района
07:51
Что с массовой вакцинацией?
07:49
Они лечатся от covid-19
19:37
Новогодний вечер поэтов в Петербурге
16:31
В молодежном пространстве «ПРОСТО» обсудят благотворительность
16:18
Праздник Сказки в Доме Книги
15:11
Public Talk с директором Дома Книги
11:48
Библиотеки Красногвардейского района запускают специальную новогоднюю программу
11:44
Автоволонтеры помогают врачам в Петербурге
11:32
В Петербурге служба защиты гостайны ЗВО отметила 100-летний юбилей
11:25
В Петербурге работник СТО угнал автомобиль клиента
11:23
В Купчино полицейскими раскрыт квартирный грабеж
09:03
Чем заменить говядину?
08:24
Елка может загореться
19:05
Бесплатные мастер-классы на Катке у моря
16:43
Молодежное пространство «ПРОСТО» попало в шорт-лист международной премии
16:40
Коронавирус заподозрили в ложном повышении главного маркера диабета
16:34
Клад обнаружили смотрители маяка ЗВО на острове Большой Тютерс в Финском заливе
16:30
Фортепианный вечер - Николай Луганский
16:27
В Большом порту Петербурга ликвидировали условный разлив нефтепродуктов
14:35
В Петербурге мужчина похитил у друга автомобиль и пьяный катался по городу
12:52
Активисты ГТО из Ленобласти завоевали бронзу
12:09
Конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем Конституции

Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем Конституции

0
49
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем Конституции

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов на прошлой неделе поздравил петербуржцев с Днем Конституции. В своем обращении парламентарий отметил, что в Конституции РФ обозначены главные принципы государственности России и определены высшие ценности государства – это граждане страны и их основные права.

По словам депутата, Основной Закон страны направляет энергию общества на укрепление стабильности России как правового государства, мирное созидание, объединяет различные общественные и политические силы, является гарантом гражданского мира и согласия. Михаил Романов напомнил, что в 2020 году большинством голосов граждан страны в Конституцию РФ были внесены поправки, которые укрепляют суверенитет страны, усиливают демократические институты государственного управления, повышают статус социальных обязательств государства перед гражданами.

По словам депутата, чтобы Россия была процветающей и сильной, каждый гражданин должен стремиться использовать свои силы и способности максимально полноценно для реализации основных положений Конституции РФ. Михаил Романов пожелал жителям Санкт-Петербурга успехов, благополучия, здоровья и уверенности в завтрашнем дне.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

2-12-2020, 13:39
Женщин северной столицы с Днем матери поздравил Михаил Романов
16-11-2020, 20:02
С Днем сотрудника органов внутренних дел РФ петербургских полицейских поздравил Михаил Романов
7-10-2020, 11:10
Михаил Романов поблагодарил сотрудников ОМОНа за самоотверженную службу
31-05-2020, 13:58
Воинские мемориалы города Колпино осмотрел Михаил Романов
12-11-2020, 16:50
Михаил Романов провел личный прием граждан по вопросам ЖКХ
19-11-2020, 11:15
Михаил Романов обратился к Председателю СК в связи с падением ребенка на скалодроме в «Питерлэнде»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
481
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
527
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 369
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 779
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх