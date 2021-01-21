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Питерец.ру » Общество » Михаил Романов поздравил сотрудников прокуратуры Колпинского района Санкт-Петербурга с профессиональным праздником

Михаил Романов поздравил сотрудников прокуратуры Колпинского района Санкт-Петербурга с профессиональным праздником

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Опубликовал: Вадик Котов
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Михаил Романов поздравил сотрудников прокуратуры Колпинского района Санкт-Петербурга с профессиональным праздником

Сотрудников прокуратуры Колпинского района Санкт-Петербурга с профессиональным праздником поздравил депутат Государственной Думы ФС РФ от Колпинского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов. В рамках состоявшейся встречи он обсудил с работниками ведомства итоги работы районной прокуратуры за 2019 год и поставленные на текущий год задачи, а также вручил наиболее отличившимся сотрудникам Благодарности депутата Госдумы РФ.

Парламентарий отметил, что прокуратура Колпинского района сумела выстроить эффективную систему надзора на вверенном ей участке по всем основным направлениям деятельности. Так, по его словам, положительной оценки заслуживает работа прокуроров района в сфере защиты прав несовершеннолетних на отдых и оздоровление, восстановления трудовых прав граждан, обеспечения доступности и качества услуг здравоохранения, борьбы с реализацией контрафактного алкоголя и табака. С успехом идет работа по противодействию распространению наркотиков, преступности и коррупционных нарушений. Особо депутат подчеркнул усилия районной прокуратуры по обеспечению соблюдения экологического законодательства.

Михаил Романов заявил, что сотрудники колпинской прокуратуры проявляют твердость, принципиальность и преданность Закону. Он поблагодарил их за службу и пожелал благополучия и крепкого здоровья.

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