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Питерец.ру » Общество » В период пандемии четвероногие друзья не остались без поддержки

В период пандемии четвероногие друзья не остались без поддержки

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Опубликовал: Вадик Котов
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5-6 сентября прошел Окружной форум, где петербуржцы защитили свои проекты

Прошел полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020». 36 участников из Санкт-Петербурга защитили свои проекты.

5-6 сентября прошел Окружной форум, где петербуржцы защитили свои проекты. Ольга Ватомская, директор благотворительного фонда «Я свободен», презентовала проект «Четыре лапы».

В период самоизоляции многие приюты, реабилитационные центры для животных, частные зоопарки, дельфинарии и центры иппотерапии остались без посетителей, а значит без средств. Но их обитатели нуждались в еде каждый день.

Чтобы помочь животным фонд «Я свободен» совместно с Общероссийским Народным Фронтом запустил всероссийский проект помощи животным «Четыре лапы». В рамках акции организаторы помогали зоозащитным и социально-ориентированным НКО, у которых возникли трудности во время карантина, организовав сбор средств на своем сайте.

«Мы ставили задачей поддержку социально ориентированных организаций, которые работают в период эпидемиологического кризиса в сфере зоозащиты. Мы ожидали, что благодаря совместным усилиям и участию неравнодушных россиян эти организации смогут успешно преодолеть этап нестабильности, избежать сокращения деятельности, обеспечить должный объем поддержки своим питомцам, а также укрепить свой собственный потенциал. Эти небольшие, но нужные меры действительно позволили НКО продолжить системно оказывать помощь тем, кто особенно нуждаются в поддержке человека, нашим соседям по планете, прекрасным животным», – рассказала Ольга Ватомская.

В результате акции добровольцам удалось собрать 219 906 рублей, передать 29 555 килограммов питания, спасти 2 051 животное.

В этом году конкурс «Доброволец России» проводится в 10 раз, а его грантовый фонд инициативой Президента Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей. Конкурс проходит в 14 номинациях, и в нем могут принимать участие все граждане России старше 8 лет.

Вручение премии «Доброволец России – 2020» пройдет в рамках Международного форума добровольцев, который состоится в декабре.

В этом году от Санкт-Петербурга было подано более 1 000 заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020».

В четвертьфинал конкурса прошли 318 человек, из которых 36 участников из Санкт-Петербурга защитили свои проекты стали полуфиналистами Конкурса. Это самый большой показатель по СЗФО.

Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Ассоциация волонтерских центров, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр», Общероссийская общественно-государственная организация «Российское движение школьников».

Мероприятие проходит в рамках указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями является ответственным исполнителем регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», во исполнение которого проводится ряд мероприятий, направленных на достижение ключевого показателя «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность /Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность».

Источник: Комитет по молодежной политике
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