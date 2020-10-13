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Питерец.ру » Общество » Добровольцы покажут и расскажут, как пользоваться интернетом

Добровольцы покажут и расскажут, как пользоваться интернетом

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
На конкурс Кристина Мазанник представила волонтерский проект «Помощь ближнему»

Прошел полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020». 36 участников из Санкт-Петербурга защитили свои идеи.

На конкурс Кристина Мазанник представила волонтерский проект «Помощь ближнему», направленный на развитие образования в цифровой среде, и успешно вышла в полуфинал.

«Современный человек легко и свободно пользуется компьютером и различными девайсами. Ведь новые технологии дают нам множество преимуществ: общаться с родственниками и друзьями, которые в тысячах километрах от нас, находить полезную информацию и многое другое. Но, к сожалению, большинство людей более старшего возраста не знают принципы работы в интернете. Сегодня наша задача помочь им разобраться в этом нелегком деле с пользой!», – комментирует Кристина Мазанник.

Цифровые волонтеры обучают жителей в Петербурге, Владивостоке, Ставрополе и Новосибирске информационным технологиям, компьютерной грамотности и рассказывают, как работать с современными девайсами. Добровольцы показывают участникам проекта, как пользоваться Всероссийским порталом «Дорога памяти».

Реализация проекта началась еще в 2019 году. Итогом станет запуск видеоролика, приуроченного к 9 мая, главными героями которого выступят участники акции «Помним! Гордимся!».

Также будет представлена электронная Книга Памяти участников Великой Отечественной войны, чьи портреты были загружены на Всероссийский портал «Дорога памяти».

В этом году конкурс «Доброволец России» проводится в 10 раз, а его грантовый фонд инициативой Президента Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей. Конкурс проходит в 14 номинациях, и в нем могут принимать участие все граждане России старше 8 лет.

Вручение премии «Доброволец России – 2020» пройдет в рамках Международного форума добровольцев, который состоится в декабре.

В этом году от Санкт-Петербурга было подано более 1 000 заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020».

В четвертьфинал конкурса прошли 318 человек, из которых 36 участников из Санкт-Петербурга защитили свои проекты стали полуфиналистами Конкурса. Это самый большой показатель по СЗФО.

Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Ассоциация волонтерских центров, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр», Общероссийская общественно-государственная организация «Российское движение школьников».

Мероприятие проходит в рамках указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями является ответственным исполнителем регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», во исполнение которого проводится ряд мероприятий, направленных на достижение ключевого показателя «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность /Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность».

Источник: Комитет по молодежной политике
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