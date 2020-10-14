Путь от горячей линии до информационного центра

Прошел полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020». 36 участников из Санкт-Петербурга защитили свои проекты.

На конкурсе Мария Киселева рассказывала о том, как в России организовали общероссийскую горячую линию в рамках акции #МыВместе.

«Одним из инициаторов создания горячей линии выступил Фонд Росконгресс. Узнав о необходимости реализации такого колл-центра, организация в кратчайшие сроки подготовила всю инфраструктуру, провела технические работы и обучение специалистов», – рассказала Мария Киселева, один из инициаторов проекта, руководитель дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс.

18 марта была запущена горячая линия, позвонив по которой пожилые люди старше 60 лет, находящиеся на самоизоляции, могли получить помощь.

Более чем за два месяца работы линия развилась до полноценного информационного центра. К проекту присоединились медики и психологи, а также региональные колл-центры.

«После анализа месяца работы горячей линии возникла организационная необходимость в сотрудниках, осуществляющих исходящие звонки и ориентированных на обработку непринятых или сорванных вызовов», – рассказала Мария.

В течение нескольких месяцев операторы проводили консультации по 10 направлениям:

- прием заявок на доставку продуктов, лекарств и кормов для животных, оплату ЖКХ, вынос мусора;

- прием заявок на оказание помощи медицинским работникам по вопросам транспортного обеспечения, питания и проживания;

- вопросы поддержки семей с детьми, предоставления кредитных каникул, разрешения трудовых споров и проблем с возвращением в Россию из-за рубежа;

- психологическая и духовная помощь.

В этом году конкурс «Доброволец России» проводится в 10 раз, а его грантовый фонд инициативой Президента Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей. Конкурс проходит в 14 номинациях, и в нем могут принимать участие все граждане России старше 8 лет.

Вручение премии «Доброволец России – 2020» пройдет в рамках Международного форума добровольцев, который состоится в декабре.

В этом году от Санкт-Петербурга было подано более 1 000 заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020».

В четвертьфинал конкурса прошли 318 человек, из которых 36 участников из Санкт-Петербурга защитили свои проекты стали полуфиналистами Конкурса. Это самый большой показатель по СЗФО.

Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Ассоциация волонтерских центров, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр», Общероссийская общественно-государственная организация «Российское движение школьников».

Мероприятие проходит в рамках указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями является ответственным исполнителем регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», во исполнение которого проводится ряд мероприятий, направленных на достижение ключевого показателя «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность /Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность».