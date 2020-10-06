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Питерец.ру » Общество » О традициях разных культур детям расскажут на «Северном балу»

О традициях разных культур детям расскажут на «Северном балу»

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Прошел полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020».

Прошел полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020». 36 участников из Санкт-Петербурга защитили свои проекты.

Анна Сиркис подала заявку с проектом «Благотворительный «Северный бал», прошла конкурсный отбор и стала полуфиналистом главного добровольческого конкурса страны.

Благотворительный «Северный бал» часть большой общественно-полезной программы «Вместе в будущее – Путь любви». В рамках проекта дети знакомятся с традициями дипломатии и коммуникации, взаимопроникновением культур и этническими особенностями в разных видах искусства. А также общаются с профессиональными художниками, архитекторами, музейщиками.

«Проект реализуется с октября по июнь. У нас предусмотрен образовательный блок для волонтеров, где они узнают о традициях балов, специфике работы с нашей целевой аудиторией, особенностях реализации программы и взаимодействия с необходимыми структурами», – рассказывает Анна.

С января по июнь волонтеры ездят в центры помощи семье и детям и реабилитационные центры, проводят занятия с детьми. Также в это время для детей, их родителей и добровольцев авторы проекта проводят мастер-классы и творческие встречи.

«В день бала утром детей собирают визажисты и парикмахеры. Потом по красной дорожке в сопровождении кадетов и курсантов военных училищ и академий Санкт-Петербурга дети попадают на бал, где их ждет множество развлечений и танцев», – уточняет девушка.

Собирает на бал абсолютно разных людей: мальчиков и девочек, оставшихся без попечения родителей, творческие коллективы «особенных детей», детей-лауреатов международных фестивалей и конкурсов, петербургских кадетов, детей с ограниченными возможностями здоровья, социально-активную молодежь, представителей Правительства Санкт-Петербурга, различных СМИ.

После бала большинство волонтеров становятся наставниками детей и продолжают поддерживать связь с детьми: приезжают в центры для общения и работы.

К участию в проекте привлекаются известные художники и люди искусства, такие как Михаил Пиотровский, Юрий Стоянов, Анастасия Мельникова и многие другие.

Реализацией программы занимается Международный фонд поддержки культуры «Мастер Класс», который за 27-летнюю историю работы уже организовал множество значимых культурных событий.

В этом году конкурс «Доброволец России» проводится в 10 раз, а его грантовый фонд инициативой Президента Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей. Конкурс проходит в 14 номинациях, и в нем могут принимать участие все граждане России старше 8 лет.

Вручение премии «Доброволец России – 2020» пройдет в рамках Международного форума добровольцев, который состоится в декабре.

В этом году от Санкт-Петербурга было подано более 1 000 заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020».

В четвертьфинал конкурса прошли 318 человек, из которых 36 участников из Санкт-Петербурга защитили свои проекты стали полуфиналистами Конкурса. Это самый большой показатель по СЗФО.

Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Ассоциация волонтерских центров, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр», Общероссийская общественно-государственная организация «Российское движение школьников».

Источник: Комитет по молодежной политике
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