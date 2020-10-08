Добровольцы Петербурга объединяют молодежь и старшее поколение

Прошел полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020». 36 участников из Санкт-Петербурга защитили свои проекты. Галина Синичкина – одна из победителей четвертьфинала – представила свой проект «Связь поколений».
Проект развивается сразу по нескольким направлениям. Первое – организация совместных мероприятий для пожилых людей и молодежи. Речь идет о концертах, мастер-классах и творческих вечерах, выездах в школы и детские сады, где в игровой форме объясняют о том, как важно помогать пожилым людям. Проводятся юридические и психологические консультации для пожилых людей и их родственников.
В этом году конкурс «Доброволец России» проводится в 10 раз, а его грантовый фонд инициативой Президента Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей. Конкурс проходит в 14 номинациях, и в нем могут принимать участие все граждане России старше 8 лет.
Вручение премии «Доброволец России – 2020» пройдет в рамках Международного форума добровольцев, который состоится в декабре.
В этом году от Санкт-Петербурга было подано более 1 000 заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020».
В четвертьфинал конкурса прошли 318 человек, из которых 36 участников из Санкт-Петербурга защитили свои проекты стали полуфиналистами Конкурса. Это самый большой показатель по СЗФО.
Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Ассоциация волонтерских центров, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр», Общероссийская общественно-государственная организация «Российское движение школьников».