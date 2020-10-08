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Питерец.ру » Общество » Добровольцы Петербурга объединяют молодежь и старшее поколение

Добровольцы Петербурга объединяют молодежь и старшее поколение

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Прошел полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020».

Прошел полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020». 36 участников из Санкт-Петербурга защитили свои проекты. Галина Синичкина – одна из победителей четвертьфинала – представила свой проект «Связь поколений».

«Родился он благодаря общению волонтеров с пожилыми людьми во время благодарных обедов в благотворительных кафе ДоброДомик. Наблюдая за изменениями, которые происходят с нашими молодыми волонтерами и с нашими бабушками и дедушками в процессе каждодневного спокойного, не навязанного общения, стало понятно, что этот процесс надо развивать и поддерживать», – рассказала Галина Синичкина.

Проект развивается сразу по нескольким направлениям. Первое – организация совместных мероприятий для пожилых людей и молодежи. Речь идет о концертах, мастер-классах и творческих вечерах, выездах в школы и детские сады, где в игровой форме объясняют о том, как важно помогать пожилым людям. Проводятся юридические и психологические консультации для пожилых людей и их родственников.

«В период пандемии нам удалось привлечь и объединить многих людей для помощи одиноким нуждающимся пожилым людям, мы дарим продуктовые наборы, за каждым подопечным закреплен куратор, который общается, узнает о делах и самочувствии пожилого человека», – подробнее рассказала Галина.

В этом году конкурс «Доброволец России» проводится в 10 раз, а его грантовый фонд инициативой Президента Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей. Конкурс проходит в 14 номинациях, и в нем могут принимать участие все граждане России старше 8 лет.

Вручение премии «Доброволец России – 2020» пройдет в рамках Международного форума добровольцев, который состоится в декабре.

В этом году от Санкт-Петербурга было подано более 1 000 заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020».

В четвертьфинал конкурса прошли 318 человек, из которых 36 участников из Санкт-Петербурга защитили свои проекты стали полуфиналистами Конкурса. Это самый большой показатель по СЗФО.

Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Ассоциация волонтерских центров, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр», Общероссийская общественно-государственная организация «Российское движение школьников».

Источник: Комитет по молодежной политике
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