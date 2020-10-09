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Питерец.ру » Общество » «Территория добра» раскроет потенциал людей с ограниченными возможностями здоровья

«Территория добра» раскроет потенциал людей с ограниченными возможностями здоровья

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
Прошел полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020».

Прошел полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020». 36 участников из Санкт-Петербурга защитили свои проекты.

Одной из полуфиналисток конкурса стала Татьяна Гилева с проектом «Инклюзивный творческий фестиваль «Территория добра».

С помощью проекта девушка хочет создать инклюзивную творческую среду в Петербурге и других регионах России. В этой среде все люди смогут раскрыть свой потенциал и сформировать позитивное и уважительное отношение друг к другу.

«Проект реализуется в форме инклюзивного творческого фестиваля, в котором на равных условиях принимают участие как люди с ограниченными возможностями здоровья, так и люди без проблем со здоровьем. Главное отличие от других проектов – это максимальное объединение во время подготовки и проведения праздничного концерта. Причем мы используем самые разные форматы: аудио-, видео- и очные репетиции», – объясняет Татьяна. 

Авторы проекта стремятся привлечь как можно больше людей с ограниченными возможностями здоровья к активному участию в культурной жизни Петербурга и других регионов. Тем самым, по мнению ребят, они помогают социализироваться и реабилитироваться людям с ОВЗ.

«Еще одна важная задача, которая стоит перед нами – это увеличение количества творческих контактов здоровых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, обмен опытом, что мы делаем посредством проведения конференций, круглых столов, мастер-классов для педагогов и участников», – отмечает Татьяна Гилева.

Также организаторами проекта выступают Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Культурный центр «Троицкий» и Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАООРДИ.

В этом году конкурс «Доброволец России» проводится в 10 раз, а его грантовый фонд инициативой Президента Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей. Конкурс проходит в 14 номинациях, и в нем могут принимать участие все граждане России старше 8 лет.

Вручение премии «Доброволец России – 2020» пройдет в рамках Международного форума добровольцев, который состоится в декабре.

В этом году от Санкт-Петербурга было подано более 1 000 заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020».

В четвертьфинал конкурса прошли 318 человек, из которых 36 участников из Санкт-Петербурга защитили свои проекты стали полуфиналистами Конкурса. Это самый большой показатель по СЗФО.

Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Ассоциация волонтерских центров, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр», Общероссийская общественно-государственная организация «Российское движение школьников».

Мероприятие проходит в рамках указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями является ответственным исполнителем регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», во исполнение которого проводится ряд мероприятий, направленных на достижение ключевого показателя «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность /Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность».

Источник: Комитет по молодежной политике
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