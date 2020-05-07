ОНФ в Петербурге организовал передачу комплекса для температурного скрининга

В рамках акции #МыВместе Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге совместно с Инжиниринговой компанией INTRATOOL передал в Петербургский онкологический центр оборудование, необходимое для дистанционного измерения температуры тела человека.

Такие тепловизионные комплексы для температурного скрининга будут установлены на проходных медицинского центра, что поможет предотвратить массовое скопление людей и пресечь распространение коронавируса. Автоматизация процесса измерения температуры тела поможет держать рекомендованную дистанцию в 1,5 – 2 метра между людьми, а также поможет выявить потенциальных носителей COVID-19.

«Несмотря на непростую ситуацию не только крупные компании помогают медицинским учреждениям, но и компании среднего бизнеса вносят посильный вклад в борьбу с коронавирусом и делают всё возможное, чтобы больницы и поликлиники Санкт-Петербурга продолжали лечить пациентов», - отметил учредитель Группы компаний INTRATOOL Игорь Витковский.

Инжиниринговая компания INTRATOOL присоединилась к акции #МыВместе, которая проводится по всей России, и оказывает поддержку учреждениям здравоохранения Петербурга.

«Ежедневно наш центр посещают от 900 до 1 100 пациентов и сопровождающих их лиц, а также несколько сотен сотрудников. Чтобы обезопасить всех, кто приходит к нам за помощью, посетители должны пройти экспресс-тестирование на входе. Установка тепловизионных комплексов на всех входах в здание увеличит пропускную способность, а значит поможет снизить как вероятность заноса COVID-19, так и социальную напряжённость», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Петербурге, директор Петербургского онкологического центра Владимир Моисеенко.