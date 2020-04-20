Коронавирус можно лечить и на дому

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице пациентов с легкой формой коронавируса будут лечить амбулаторно. Соответствующий алгоритм утвердили в городском комитете по здравоохранению. При этом вызов врача к пациенту, имеющему симптомы ОРВИ, будет рассматриваться как потенциальный случай коронавирусной инфекции. При посещении таких больных врачи будут проверять их на коронавирус.

Госпитализировать будут пациентов, которые находятся в состоянии средней тяжести или тяжелом. Это высокая температура, сопровождающаяся лихорадкой, а также проблемы с дыханием. Лечить в стационаре также будут беременных женщин, пожилых людей, детей в возрасте до 3 лет и пациентов с хронических заболеваниями.