В Петербурге участники акции #МыВместе оказали помощь больницам города

Участники акции #МыВместе, соорганизаторами которой является Общероссийский народный фронт, оказали помощь больницам Санкт-Петербурга, передав лекарства, средства защиты и обеды для медицинского персонала.

Сегодня, 20 апреля, состоялась передача лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты в городскую больницу № 20, которая принимает пациентов с коронавирусной инфекцией. Так, фармацевтические компании «Босналек» и «Обновление», группа «ЭРКАФАРМ», управляющая аптечной сетью «Озерки», присоединились к акции #МыВместе и подготовили бесплатные наборы лекарств для жителей Санкт-Петербурга. Несколько тысяч наиболее востребованных препаратов сердечно-сосудистой и противопростудной группы передали в больницу волонтеры. Кроме того, средства индивидуальной защиты закупил российский производитель одежды «Спортэго». Соучредитель этой компании Александр Федотов в момент передачи отметил, что оставить без внимания сложившуюся ситуацию невозможно. Помощь врачам сегодня наиболее актуальна. Чтобы медики лечили нас в период распространения коронавируса, мы должны, в первую очередь, защитить их самих.

Ранее один из представителей предприятия общественного питания в рамках акции #МыВместе передал на безвозмездной основе Санкт-Петербургскому онкологическому центру горячие обеды для врачей. Индивидуальный предприниматель Ирина Кудаева отметила, что волонтеры обеды будут доставлять в больницу докторам ежедневно.

«Акция #МыВместе» запущена для желающих помочь в период эпидемии. В непростой для города ситуации предприниматели откликнулись и включились в работу. Помощь социально ответственного бизнеса как никогда актуальна для петербуржцев, и мы благодарны тем, кто неравнодушен. Призываем другие организации присоединиться», - отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

В России с 21 марта в рамках акции #МыВместе открылся агрегатор для граждан и организаций, которые хотят предложить помощь в период эпидемии коронавируса. На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером и узнать полезные новости.