ента новостей

19:13
В Петербурге общественники организовали передачу медоборудования для лечения больных коронавиром
19:09
На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост
19:08
В Петербурге отремонтируют участок набережной напротив Аничкова дворца
19:01
Для зрителей с нарушением слуха выпустят художественный фильм
18:59
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу движения
10:02
Будет ли аномальная жара?
09:31
Снова о льготах по аренде
22:04
Беглов и Макаров поздравили с Днём российского парламентаризма
13:42
В Ленобласти приводят в порядок воинские мемориалы
13:35
В Петербурге задержали барсеточников
13:25
На участке внешнего кольца КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения
09:45
Когда отменят ограничения?
09:08
Насколько вреден смартфон
16:02
Онлайн-выставка «Нет войне»
13:24
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
09:31
Льготы для бизнеса
09:00
На дачу ехать можно
12:58
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
12:09
В Петербург «прилетела» тысяча утят
11:11
В Петербурге задержали группу вандалов
11:04
В Петербурге задержали подозреваемых в незаконном хранении метамфетамина
09:30
Мошенники активизировались в связи с коронавирусом
08:31
Критика дистанционного образования
19:42
Проект «Вслух»: незрячим и слабовидящим почитают участники конкурса чтецов «Живая классика»
19:39
Федеральный эфир «75 лет Великой Победе»
19:37
Россельхозадзор проверил 24,5 тыс. тонн экзотических фруктов
10:37
Беглов попросил денег
10:12
В храм пока нельзя
02:06
Задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
17:05
«Ночные волки» Санкт-Петербурга доставили фрукты в Александро-Невскую лавру
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге общественники организовали передачу медоборудования для лечения больных коронавиром

В Петербурге общественники организовали передачу медоборудования для лечения больных коронавиром

0
65
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ОНФ
ОНФ в Санкт-Петербурге организовал передачу медоборудования для лечения больных коронавирусной инфекцией

В рамках акции #МыВместе Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге совместно с компанией «Марвел-Дистрибуция» (ООО «Марвел КТ») передал в городскую больницу №20 медицинское оборудование, необходимое для лечения больных COVID-19. Учреждение получило аппараты ИВЛ, концентраторы кислорода, увлажнители дыхательных смесей, ротоносовые маски, дыхательные трубки и другие сопутствующие комплектующие.

Больница №20 была перепрофилирована под лечение пациентов с тяжелым течением респираторных инфекций, вызванных коронавирусом, одной из первых в Санкт-Петербурге и испытывает потребность в дополнительном и оперативном оснащении.

«Марвел-Дистрибуция» присоединилась к акции #МыВместе, которая проводится в разных городах страны, и оказывает поддержку медицинским учреждениям, врачам, пожилым людям. Компания закупила необходимое оборудование и доставила его в больницу.

«Мы не стремимся завоевать признание, участвуя в акции #МыВместе, нам важнее показать, что там, где сейчас недостаточно ресурсов государства, старается помочь бизнес. На наш взгляд, такие истории будут снижать социальную напряженность, вызванную пандемией коронавируса», – отметил меценат, основатель и почетный президент компании «Марвел-Дистрибуция» Сергей Гирдин.
«Это очень ценная для нас помощь: в стационаре мы лечим петербуржцев со средним и тяжелым течением коронавирусной инфекции, им жизненно необходимы аппараты ИВЛ и комплектующие. Очень благодарны всем, кто неравнодушен и приходит на помощь врачам и горожанам, присоединяется к акции #МыВместе и творит добрые дела», – поблагодарила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Петербурге, главный врач городской больницы №20 Татьяна Суровцева.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

20-04-2020, 15:25
В Петербурге участники акции #МыВместе оказали помощь больницам города
22-04-2020, 17:05
«Ночные волки» Санкт-Петербурга доставили фрукты в Александро-Невскую лавру
13-08-2013, 16:32
Благотворительные акции по сбору книг для больных гериатрической больницы
31-03-2020, 17:08
Общественники подвели промежуточные итоги работы волонтерского штаба МыВместе
5-04-2016, 12:44
В Петербург доставят тяжелобольных детей
27-03-2020, 19:56
Народный фронт в Петербурге запустили флешмоб #СпасибоВолонтерам

Происшествия на дорогах

0
556
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
560
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
0
758
31-03-2020, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
0
1 239
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
Наверх