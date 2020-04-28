В Петербурге общественники организовали передачу медоборудования для лечения больных коронавиром

В рамках акции #МыВместе Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге совместно с компанией «Марвел-Дистрибуция» (ООО «Марвел КТ») передал в городскую больницу №20 медицинское оборудование, необходимое для лечения больных COVID-19. Учреждение получило аппараты ИВЛ, концентраторы кислорода, увлажнители дыхательных смесей, ротоносовые маски, дыхательные трубки и другие сопутствующие комплектующие.
Больница №20 была перепрофилирована под лечение пациентов с тяжелым течением респираторных инфекций, вызванных коронавирусом, одной из первых в Санкт-Петербурге и испытывает потребность в дополнительном и оперативном оснащении.
«Марвел-Дистрибуция» присоединилась к акции #МыВместе, которая проводится в разных городах страны, и оказывает поддержку медицинским учреждениям, врачам, пожилым людям. Компания закупила необходимое оборудование и доставила его в больницу.