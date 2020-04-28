В Петербурге общественники организовали передачу медоборудования для лечения больных коронавиром

В рамках акции #МыВместе Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге совместно с компанией «Марвел-Дистрибуция» (ООО «Марвел КТ») передал в городскую больницу №20 медицинское оборудование, необходимое для лечения больных COVID-19. Учреждение получило аппараты ИВЛ, концентраторы кислорода, увлажнители дыхательных смесей, ротоносовые маски, дыхательные трубки и другие сопутствующие комплектующие.

Больница №20 была перепрофилирована под лечение пациентов с тяжелым течением респираторных инфекций, вызванных коронавирусом, одной из первых в Санкт-Петербурге и испытывает потребность в дополнительном и оперативном оснащении.

«Марвел-Дистрибуция» присоединилась к акции #МыВместе, которая проводится в разных городах страны, и оказывает поддержку медицинским учреждениям, врачам, пожилым людям. Компания закупила необходимое оборудование и доставила его в больницу.

«Мы не стремимся завоевать признание, участвуя в акции #МыВместе, нам важнее показать, что там, где сейчас недостаточно ресурсов государства, старается помочь бизнес. На наш взгляд, такие истории будут снижать социальную напряженность, вызванную пандемией коронавируса», – отметил меценат, основатель и почетный президент компании «Марвел-Дистрибуция» Сергей Гирдин.

«Это очень ценная для нас помощь: в стационаре мы лечим петербуржцев со средним и тяжелым течением коронавирусной инфекции, им жизненно необходимы аппараты ИВЛ и комплектующие. Очень благодарны всем, кто неравнодушен и приходит на помощь врачам и горожанам, присоединяется к акции #МыВместе и творит добрые дела», – поблагодарила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Петербурге, главный врач городской больницы №20 Татьяна Суровцева.