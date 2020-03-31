Общественники подвели промежуточные итоги работы волонтерского штаба МыВместе

Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге подвел промежуточные итоги работы волонтерского штаба МыВместе. Во всех регионах страны Народный фронт и волонтёры-медики открыли штабы для помощи тем, кто решил остаться дома из-за угрозы распространения коронавируса. Работает горячая линия 8-800-200-34-11, по которой граждане оставляют заявки на доставку продуктов и лекарств. Звонки принимают уже две недели. За это время от жителей Санкт-Петербурга поступило 1184 обращения, из которых отработано 794. В работе штаба участвуют активисты ОНФ в Петербурге, участники петербургской команды «Молодежка ОНФ», волонтеры-медики, центр городских волонтеров Санкт-Петербурга, а также другие НКО.

В последние дни возросло количество заявок волонтерам. Из-за этого было принято решение об увеличении мощностей колл-центра. Большей частью обращения касаются доставки продовольствия и лекарств. Заявки поступают изо всех районов города. Больше всего обращений поступает из Фрунзенского и Василеостровского районов. После получения телефонного звонка волонтеры связываются с заявителем для сверки информации и дальнейшей работы.

«Сейчас мы столкнулись с серьезной проблемой. Многие петербуржцы не могут выходить из дома, чтобы сделать элементарные вещи: купить продовольствие и медикаменты. Наши волонтеры приходят на помощь тем, кто вынужден остаться дома и поберечь свое здоровье и здоровье своих близких. Хочу отметить тот факт, что при посещении заявителей наши волонтеры соблюдают все меры безопасности. Они всегда ходят в медицинских масках и одноразовых перчатках и в квартиры никогда не

заходят», - отметил член регионального штаба ОНФ в Петербурге Антон Соловьев.