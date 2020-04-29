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Всероссийское общество автомобилистов в Санкт-Петербурге присоединилось к акции #МыВместе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
Всероссийское общество автомобилистов в Санкт-Петербурге присоединилось к акции #МыВместе и помогает медикам

Всероссийское общество автомобилистов в Санкт-Петербурге присоединилось к всероссийской акции #МыВместе, соорганизатором которой является Общероссийский народный фронт. Водители активно помогают медикам, доставляя их до работы и обратно до дома.

«Мы очень рады, что такая большая организация присоединилась к акции #МыВместе. Всероссийское общество автомобилистов располагает всеми ресурсами, чтобы оказать помощь петербургским врачам в этот сложный период. Надеюсь, что благодаря такой поддержке со стороны автомобилистов у наших медиков появится больше времени на отдых со своими семьями», – отметил глава регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

В свою очередь, член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов сообщил, что сейчас поступает много обращений от петербургских врачей с просьбой помочь.

«Есть добровольцы, которые хотят помочь именно врачам – тем, кто сейчас стоит на передовой борьбы с коронавирусом. Эта акция направлена на то, чтобы наши медсестры и врачи могли вовремя попадать на работу и возвращаться домой. Надеемся, что к нам подключатся и другие организации, а также просто неравнодушные жители нашего города. Все вместе мы обязательно одолеем ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге», – сказал Солдунов.

Сейчас Всероссийское общество автомобилистов оказывает помощь шести медицинским учреждениям города. Это клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина, детские поликлинические отделения №27, №57 и №60, консультативно-диагностический центр №85 и городская поликлиника № 88.

Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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