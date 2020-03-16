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Питерец.ру » Общество » Борьба с вирусом усиливается

Борьба с вирусом усиливается

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В России создали рабочую группу по борьбе с коронавирусом

«Питерец.ру» сообщает, что Владимир Путин принял решение о создании специальной рабочей группы при Госсовете. Эта структура будет заниматься борьбой с коронавирусом. Возглавить группу поручено мэру Москвы Сергею Собянину.

Власти делают все возможное, чтобы предотвратить появление и распространение этой инфекции на территории нашей страны. В настоящий момент зафиксировано более 60 случаев коронавирусной инфекции. Большая часть заболевших приходится на столичный регион. Случаи коронавируса зафиксированы также в Петербурге, Ленобласти и других регионах.

Сейчас в мире зафиксировано более 160 тыс. случаев коронавируса. К сожалению, некоторые из них закончились летальным исходом. От этой инфекции умерли более 6 тыс.

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