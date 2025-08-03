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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» добился ничьей в матче с ЦСКА: спасительный гол с пенальти забил Соболев

«Зенит» добился ничьей в матче с ЦСКА: спасительный гол с пенальти забил Соболев

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fc-zenit.ru
Не получается забить с игры – можно забить с одиннадцатиметрового!

Воскресный игровой день в чемпионате России по футболу начался с результативного матча, в котором «Балтика» победила «Оренбург» (3:2). «Питерец.ру» обратил внимание, что калининградская команда, которую тренирует Андрей Талалаев, прекрасно стартовала в РПЛ – 7 очков за 3 тура.

В стартовом составе «Зенита» на матч с ЦСКА вышли Ванья Дркушич, Жерсон и Педро, а Максим Глушенков провёл на скамейке запасных 84 минуты. Ворота армейцев защищал Игорь Акинфеев, с первых минут появился на поле «Газпром Арены» и сделавший дубль в прошлом туре Данил Круговой.

Счёт открыли москвичи: Алеррандо нанёс истинно бразильский удар, против которого Евгений Латышонок был бессилен. Забив на 33-й минуте, армейцы вели в счёте до 76-й минуты, когда в ворота Акинфеева был назначен пенальти. Герой победы ЦСКА над «Ахматом» Круговой превратился в антигероя, нарушив правила в штрафной ЦСКА против Густаво Мантуана.

С «точки» вызвался бить вышедший на замену Александр Соболев, которому до сих пор с трудом даются голы в сине-бело-голубой форме. С пенальти Соболев не промахнулся и сравнял счёт. В концовке команды обменялись нереализованными моментами, а итог матча – 1:1.

Тот же счёт 1:1 был зафиксирован в матче «Акрон» – «Спартак».

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