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Питерец.ру » Спорт » Вендел стал героем победы «Зенита» над ЦСКА в важнейшем матче чемпионата России

Вендел стал героем победы «Зенита» над ЦСКА в важнейшем матче чемпионата России

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
premierliga.ru
Артём Дзюба проиграл дуэль с пенальти Игорю Акинфееву, а вот с игры забить смог.

Вот и состоялся долгожданный матч между ЦСКА и «Зенитом», итог которого во многом предопределит расстановку команд на финише чемпионата Российской Премьер-Лиги. В стартовом составе армейцев столицы вышел отлично знакомый болельщикам «Зенита» Рондон – и открыл счёт в матче. Венесуэлец без труда превратил в гол передачу партнёра по ЦСКА Эджуке, но «Зенит» быстро отыгрался усилиями Артёма Дзюбы.

С игры Дзюба сумел поразить армейские ворота, а вот с исполнением 11-метрового оконфузился. «Питерец.ру» предполагает, что Сергею Семаку пора поискать нового пенальтиста: Дзюба не впервые не реализует удар с «точки». Статистики отметили, что отражённый Игорем Акинфеевым пенальти сделал голкипера ЦСКА рекордсменом по этому показателю. Уже в 16-й раз Акинфеев отбил одиннадцатиметровый удар – рекорд России.

Второй тайм начался при счёте 1:1, и тут на авансцену вышел Вендел. Бразилец сделал дубль, начав зримо отрабатывать вложенные в свою покупку и контракт средства из бюджета «Зенита». В концовке встречи зенитовская оборона «привезла» пенальти в свои ворота, и Влашич не промахнулся. Но победил «Зенит» – 3:2 и 48 очков после 23 матчей в чемпионате.

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