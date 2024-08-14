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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» подписал контракт с загадочным словенцем Дркушичем, а двух своих игроков может отдать в аренду: Сутормина – в «Ростов», а Коваленко в «Оренбург»

«Зенит» подписал контракт с загадочным словенцем Дркушичем, а двух своих игроков может отдать в аренду: Сутормина – в «Ростов», а Коваленко в «Оренбург»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-zenit.ru
Окажется ли в ближайшее время Иван Сергеев в ЦСКА?

Пока «Питерец.ру» изучал всевозможные слухи вокруг возможных трансферов «Зенита», возникла вероятность продажи форварда «сине-бело-голубых» Ивана Сергеева в ЦСКА. Интерес к Сергееву со стороны московских армейцев выглядит закономерным: ряды ЦСКА только что покинул нападающий Фёдор Чалов (сумма отступных со стороны греческого ПАОКа могла составить 3 млн евро).

История с контрактом словенца Ваньи Дркушича и «Зенита» может не закончиться подписанием трудового соглашения между защитником и действующим чемпионом России. Не исключён вариант с возможной арендой Дркушича в другой клуб, но пока лучше дождаться официальной информации. Клубный сайт «Зенита» представляет Дркушича, как полноценного новичка петербургской команды, поэтому ни к чему цитировать непроверенную информацию.

По мнению неких инсайдеров, полузащитник Алексей Сутормин может в ближайшее время усилить состав «Ростова» (аренда). При этом спортивные СМИ обращают внимание, что в 2025 году контракт Сутормина и «Зенита» истечёт. А вот соглашение Александра Коваленко с «Зенитом» рассчитано до 2028 года, но и этот полузащитник может провести сезон – 2024/2025 в составе другого клуба. «Оренбург» интересуется Коваленко. Будет ли это аренда или трансфер?

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