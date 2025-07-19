ента новостей

02:02
Петербургские шахматисты Кирилл Шубин, Сергей Лобанов и Владимир Шкуратов набрали по 4,5 очка после 6-го тура «Moscow Open – 2025» и на 1,5 очка отстают от лидера турнира
22:23
В Роскомнадзоре рассказали, как используют автоматическую систему контроля за правомерностью сбора данных на сайтах
22:12
В Зеленогорске завершили реставрацию фасадов Казанской церкви
22:10
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман продолжает лидировать на «Moscow Open», набрав 5,5 очков за 6 туров, у Ольги Кармановой – 5 очков и 4-е место
22:04
В Петербурге хотят сделать переулок Виктора Цоя
21:35
Дмитрий Узинский перешёл в баскетбольный «Зенит»: контракт рассчитан на один сезон
20:57
Российская шахматистка Екатерина Лагно проиграла свой матч 1/8 финала Кубка мира на тай-брейке, в четвертьфинал попали четыре индийских и три китайских участницы турнира
20:15
Госдума приняла закон об усилении ответственности за пропаганду запрещенной символики
19:21
Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за рекламу VPN и доступ к экстремистским материалам
15:19
Жителя Ленобласти подозревают в поджоге летнего дома в Бурнево
15:15
В Петербурге задержана 16-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Беринга
15:08
«Единая Россия» запускает акцию «Собери ребёнка в школу»
15:02
Разводку моста через реку Свирь проведут для прохода вверх по реке состава судов
14:54
В петербурге поймали двоих подозреваемых в грабеже на набережной Фонтанки
10:51
В Мурино группа подростков ограбила школьника
10:42
Заражений ВИЧ стало меньше
10:40
В Петербурге посетители бара разоружили мужчину с ружьем
10:34
Школьники Петербурга обучатся профессии
10:07
Правонарушений на транспорте стало меньше
09:48
Петербург в топ-5 по кредиткам
01:48
Петербургские шахматисты Лобанов и Шубин после 4-го тура «Moscow Open – 2025» набрали по 3,5 очка, у пятёрки лидеров – по 4 очка
23:25
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман во второй день «Moscow Open» обыграла Алину Бивол и Дарью Войт, набрала 4 очка и единолично лидирует
23:01
Защитник «Зенита» Сергей Волков отправляется в аренду в «Сочи»: права выкупа нет
11:46
В Ленобласти задержали подозреваемого в серии краж из домов и гаражей
11:40
В Новое Девяткино дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика
11:35
В Гатчине задержали мужчину, ударившего ножом подругу
11:23
В центре Петербурга группа подростков ограбила прохожего
11:10
В Пушкине задержали уличного грабителя
10:53
На трассе «Нарва» в ДТП пострадал подросток на питбайке
10:25
Не хватает кадров на заводах Петербурга
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургские шахматисты Кирилл Шубин, Сергей Лобанов и Владимир Шкуратов набрали по 4,5 очка после 6-го тура «Moscow Open – 2025» и на 1,5 очка отстают от лидера турнира

Петербургские шахматисты Кирилл Шубин, Сергей Лобанов и Владимир Шкуратов набрали по 4,5 очка после 6-го тура «Moscow Open – 2025» и на 1,5 очка отстают от лидера турнира

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
sport.mos.ru
В следующем туре лидирующий на турнире москвич Рудик Макарян сразится с челябинцем Ярославом Ремизовым.

Завершился третий игровой день «Moscow Open», вместивший в себя 5-й и 6-й туры. В мужском турнире определился лидер: столичный международный мастер Рудик Макарян выиграл шестую партию подряд и оторвался на пол-очка от идущего вторым Ярослава Ремизова из Челябинской области. «Питерец.ру» не сомневается, что партия 7-го тура Макарян – Ремизов окажет решающее влияние на итоговое распределение призовых мест. Раз белые у Макаряна, то ждём очередной победы лидера.

Вслед за Макаряном (6 очков) и Ремизовым (5,5 очков) расположилась восьмёрка шахматистов, набравших по 5 очков. Представителей Санкт-Петербурга среди них нет, зато есть стример-ветеран Николай Власов и быстро оправившийся после досадного поражения от петербуржца Глеба Бабанина в 3-м туре гроссмейстер из Мордовии Сергей Волков.

Петербуржцев можно найти в группе участников турнира, набравших по 4,5 очка и находящихся на местах с 11-го по 29-е. Речь идёт о Сергее Лобанове, Кирилле Шубине и Владимире Шкуратове. Гроссмейстер Лобанов в 5-м туре проиграл Артёму Бардыку, после чего набрал очко в партии с соперником, не имеющим шахматного звания. Миролюбивый Шубин в третий раз подряд сыграл вничью. А Шкуратов в 7-м туре чёрными сыграет с Лобановым.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 01:48
Петербургские шахматисты Лобанов и Шубин после 4-го тура «Moscow Open – 2025» набрали по 3,5 очка, у пятёрки лидеров – по 4 очка
27-10-2023, 01:27
Белорусский гроссмейстер Алексей Фёдоров выиграл у петербуржца Владимира Епишина в 6-м туре «Мемориала Чигорина» и лидирует, набрав 5,5 очков
18-07-2024, 23:00
Петербургский шахматист Кирилл Шубин одержал победы в 4-м и 5-м турах «Moscow Open – 2024» и вместе с Ремизовым, Савченко и Корчмаром преследует лидирующего Цыдыпова
20-07-2023, 03:03
На шахматном турнире «Moscow Open 2023» по 3 очка за 3 тура набрлаи Нестеров, Звягинцев и Захарцов, у женщин лидирует Ирина Василевич
20-07-2024, 23:09
Гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов стал победителем «Moscow Open – 2024», набрав 7,5 очков из 9, а лучшими из петербуржцев стали Владимир Шкуратов (11-е место) и Семён Пузыревский (12-е место)
17-07-2025, 01:22
Петербургские шахматисты Кирилл Шубин и Мирослав Власенко одержали по две победы на старте турнира «Moscow Open – 2025»

Происшествия на дорогах

17-07-2025, 10:53
На трассе «Нарва» в ДТП пострадал подросток на питбайке
16-07-2025, 17:25
На пересечении проспекта Народного Ополчения и Лени Голикова иномарка сбила 10-летнюю девочку
16-07-2025, 16:35
На Невском проспекте байкер врезался в автобус
15-07-2025, 17:11
На трассе "Кисельня - Хвалово" в ДТП с грузовиком погибли два человека
Наверх