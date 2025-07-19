Петербургские шахматисты Кирилл Шубин, Сергей Лобанов и Владимир Шкуратов набрали по 4,5 очка после 6-го тура «Moscow Open – 2025» и на 1,5 очка отстают от лидера турнира

Завершился третий игровой день «Moscow Open», вместивший в себя 5-й и 6-й туры. В мужском турнире определился лидер: столичный международный мастер Рудик Макарян выиграл шестую партию подряд и оторвался на пол-очка от идущего вторым Ярослава Ремизова из Челябинской области. «Питерец.ру» не сомневается, что партия 7-го тура Макарян – Ремизов окажет решающее влияние на итоговое распределение призовых мест. Раз белые у Макаряна, то ждём очередной победы лидера.

Вслед за Макаряном (6 очков) и Ремизовым (5,5 очков) расположилась восьмёрка шахматистов, набравших по 5 очков. Представителей Санкт-Петербурга среди них нет, зато есть стример-ветеран Николай Власов и быстро оправившийся после досадного поражения от петербуржца Глеба Бабанина в 3-м туре гроссмейстер из Мордовии Сергей Волков.

Петербуржцев можно найти в группе участников турнира, набравших по 4,5 очка и находящихся на местах с 11-го по 29-е. Речь идёт о Сергее Лобанове, Кирилле Шубине и Владимире Шкуратове. Гроссмейстер Лобанов в 5-м туре проиграл Артёму Бардыку, после чего набрал очко в партии с соперником, не имеющим шахматного звания. Миролюбивый Шубин в третий раз подряд сыграл вничью. А Шкуратов в 7-м туре чёрными сыграет с Лобановым.