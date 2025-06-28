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Питерец.ру » Спорт » По итогам 3-го тура шахматной Высшей лиги петербуржец Сергей Лобанов набрал 2,5 очка и делит 2–5 места с Наером, Звягинцевым и Захарцовым

По итогам 3-го тура шахматной Высшей лиги петербуржец Сергей Лобанов набрал 2,5 очка и делит 2–5 места с Наером, Звягинцевым и Захарцовым

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
aeroflotopen.ru
Единоличным лидером стал набравший 3 очка из 3 москвич Павел Понкратов.

Московский гроссмейстер Павел Понкратов долго мучил своего земляка Михаила Демидова: чёрные капитулировали только на 82-м году. Прибывший с клубного азиатского чемпионата в Ханты-Мансийске «с корабля на бал» Понкратов («Питерец.ру» ранее сообщал о победе «КПРФ» с Максимом Матлаковым в составе в Югре) смог набрать 100% очков за 3 тура.

Отрадно видеть на промежуточном втором месте петербуржца Сергея Лобанова, который сделал в 3-м туре «гроссмейстерскую ничью» (это когда соперникам лень сделать даже 20 ходов) с москвичом Вадимом Звягинцевым. И Лобанов, и Звягинцев входят в группу ближайших преследователей лидирующего Понкратова вместе с ещё двумя столичными гроссмейстерами – Евгением Наером и Владимиром Захарцовым – каждый из этого квартета набрал по 2,5 очка.

Неудачным стал этот тур для Алексея Гоганова: гроссмейстер из города на Неве оказался бессилен против стены из пяти чёрных пешек Захарцова и слетел на 20-е место (1,5 очка). Исключительное миролюбие в Липецке демонстрирует петербургский международный мастер Кирилл Шубин: ничья с GM Иваном Розумом стала для Шубина третьей подряд. Явно не в форме гроссмейстер Евгений Левин, согласившийся на ничью с Русланом Гаджиевым уже на 13-м ходу.


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