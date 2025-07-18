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Питерец.ру » Спорт » Петербургские шахматисты Лобанов и Шубин после 4-го тура «Moscow Open – 2025» набрали по 3,5 очка, у пятёрки лидеров – по 4 очка

Петербургские шахматисты Лобанов и Шубин после 4-го тура «Moscow Open – 2025» набрали по 3,5 очка, у пятёрки лидеров – по 4 очка

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
sport.mos.ru
На фото – официальные комментаторы турнира, которыми на этот раз стали Лидия Томникова и Андрей Цветков.

В турнире «Moscow Open» играют двенадцать гроссмейстеров, среди которых и ставший по итогам Высшей лиги участником Суперфинала чемпионата России петербуржец Сергей Лобанов. Во второй игровой день (на столичном «опене» по традиции играется два тура в день) Лобанов выиграл обе партии – у Арсения Медведева и Андрея Рогожникова. Набрав 3,5 очка из 4, Лобанов делит 11-12 места с Русланом Гаджиевым из Дагестана.

Если в женском турнире после 4-го тура определился единоличный лидер (петербурженка Татьяна Гетьман одержала четыре победы подряд), то у мужчин 100% очков набрали сразу пятеро участников «Moscow Open». «Питерец.ру» называет по именам лидирующий квинтет – это москвичи Давид Паравян, Рудик Макарян, Михаил Манвелян и Дмитрий Ростовцев и примкнувший к ним челябинец Ярослав Ремизов.

Петербургский международный мастер Кирилл Шубин в 3-м туре одержал свою третью подряд победу на турнире, одолев Романа Кузьмина. Но затем победить Михаила Песоцкого у Шубина не получилось – ничья и 3,5 очка. Шестое место Шубина – лучший показатель петербургской шахматной школы на этом турнире по итогам двух игровых дней.

Ещё один петербургский IM Мирослав Власенко в 3-м и 4-м турах сыграл вничью и набрал 3 очка.



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