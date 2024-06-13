Шахматы: Макарян проиграл Гарибяну в Гандинагаре

На фоне временного отстранения федерации шахмат России (ФШР) этической комиссией ФИДЕ особый интерес вызывает выступление россиян на юниорском первенстве мира в индийском Гандинагаре. «Питерец.ру» ждал лучшего результата от Алексея Гребнева, однако пока его 13-е место после 10 туров не впечатляет.

Гребнев перед началом турнира делил 2–3 места в рейтинг-листе участников с Пранавом из Индии, поэтому 6,5 очков не слишком впечатляют. Гребнев нормально шёл по турнирной дистанции, но в 10-м туре оступился в партии с 18-м по рейтингу шахматистом турнира Будисавлевичем (Сербия), при этом россиянин играл белыми. Однако на фоне провала рейтинг-лидера юниорского первенства Абхиманью Мишры, который уже снялся с турнирной дистанции, набрав 4 очка за 7 туров, выступление Гребнева можно считать удовлетворительным.

Рудик Макарян, ранее обыгравший Будисавлевича, в 10-м туре белыми потерпел фиаско в партии с Мамиконом Гарибяном из Армении. Эта победа позволила Гарибяну набрать 8 очков и единолично возглавить турнирную таблицу (у Макаряна – 7 очков и 6-е место).

У девушек без сюрпризов: обладательница наивысшего рейтинга Дивья Дешмух (Индия), набравшая 9 очков. Россиянка Анна Журова занимает 17-е место (6,5 очков).