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Питерец.ру » Спорт » На шахматном турнире «Moscow Open 2023» по 3 очка за 3 тура набрлаи Нестеров, Звягинцев и Захарцов, у женщин лидирует Ирина Василевич

На шахматном турнире «Moscow Open 2023» по 3 очка за 3 тура набрлаи Нестеров, Звягинцев и Захарцов, у женщин лидирует Ирина Василевич

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
moscowchess.org
Петербурженка Алёна Гармаш проиграла в 3-м туре рейтинг-фавориту женского турнира (на фото).

«Питерец.ру» в первую очередь интересуется выступлениями петербуржцев на турнире «Moscow Open». В мужском или «открытом» турнире в число 16 шахматистов, набравших 100 % очков по итогам 3-го тура, входит представитель Северной столицы Всеволод Пономарёв (рейтинг – 2113). В группу лидеров входят международный мастер Арсен Кухмазов (2502) и гроссмейстеры Арсений Нестеров, Вадим Звягинцев и Владимир Захарцов. Гроссмейстер из Санкт-Петербурга Даниил Линчевский одержал в 3-м туре победу над юным Демидом Ахметзяновым из Москвы и находится в районе 45-го места. Ещё один петербургский делегат, международный мастер Кирилл Шубин, набрал те же 2,5 очка после победы над Кириллом Смекаловым из ХМАО. В следующем туре Линчевский попробует победить белым цветом Кирилла Сомкина из Челябинской области и замахнуться на показатель 3,5 очка из 4.

У женщин в группу лидеров по итогам этого тура входят семеро смелых! Опытная Ирина Василевич из Москвы опережает по дополнительным показателям шестёрку участниц турнира, набравших по 3 очка. Петербурженка Татьяна Гетьман (2255) обыграла свою земляку Екатерину Крамаренко, а в следующем туре Гетьман сыграет … снова с Крамаренко – на этот раз из Волгоградской области.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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