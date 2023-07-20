На шахматном турнире «Moscow Open 2023» по 3 очка за 3 тура набрлаи Нестеров, Звягинцев и Захарцов, у женщин лидирует Ирина Василевич

«Питерец.ру» в первую очередь интересуется выступлениями петербуржцев на турнире «Moscow Open». В мужском или «открытом» турнире в число 16 шахматистов, набравших 100 % очков по итогам 3-го тура, входит представитель Северной столицы Всеволод Пономарёв (рейтинг – 2113). В группу лидеров входят международный мастер Арсен Кухмазов (2502) и гроссмейстеры Арсений Нестеров, Вадим Звягинцев и Владимир Захарцов. Гроссмейстер из Санкт-Петербурга Даниил Линчевский одержал в 3-м туре победу над юным Демидом Ахметзяновым из Москвы и находится в районе 45-го места. Ещё один петербургский делегат, международный мастер Кирилл Шубин, набрал те же 2,5 очка после победы над Кириллом Смекаловым из ХМАО. В следующем туре Линчевский попробует победить белым цветом Кирилла Сомкина из Челябинской области и замахнуться на показатель 3,5 очка из 4.

У женщин в группу лидеров по итогам этого тура входят семеро смелых! Опытная Ирина Василевич из Москвы опережает по дополнительным показателям шестёрку участниц турнира, набравших по 3 очка. Петербурженка Татьяна Гетьман (2255) обыграла свою земляку Екатерину Крамаренко, а в следующем туре Гетьман сыграет … снова с Крамаренко – на этот раз из Волгоградской области.