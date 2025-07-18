Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман продолжает лидировать на «Moscow Open», набрав 5,5 очков за 6 туров, у Ольги Кармановой – 5 очков и 4-е место

Одержав пять побед подряд с 1-го по 5-й туры продолжающегося в столице многолюдного шахматного турнира «Moscow Open», петербурженка Татьяна Гетьман сыграла вничью с Мариной Корневой в 6-м туре. Но ранее полученный задел позволяет Гетьман сохранять отрыв от преследовательниц: лидирующую Гетьман (5,5 очков) сейчас преследуют три участницы турнира, набравшие по 5 очков.

Одна из преследовательниц Гетьман – Ольга Карманова, ударно проведшая третий игровой день московского турнира, на котором играются сразу два тура в день. Начав с победы в 5-м туре над Олесей Фёдоровой (Карманова играла белыми), 18-летняя петербурженка затем сумела чёрными нанести поражение нижегородке Екатерине Гольцевой.

Ещё одна шахматистка из города на Неве Мария Якимова тоже выиграла сегодня обе свои партии. В 5-м туре Якимова белыми одолела Марию Долинскую, в 6-м чёрными выиграла у Екатерины Смирновой. Набрав 4,5 очка, Якимова занимает промежуточное 7-е место, по коэффициенту отставая от имеющих такое же количество очков Яны Жаповой и Дианы Хафизовой.

«Питерец.ру» желает Гетьман, Кармановой и Якимовой как минимум не потерять уже завоёванных на «Moscow Open» позиций (на «Moscow Open – 2024» Гетьман пришла к финишу третьей).