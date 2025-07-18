ента новостей

22:23
В Роскомнадзоре рассказали, как используют автоматическую систему контроля за правомерностью сбора данных на сайтах
22:12
В Зеленогорске завершили реставрацию фасадов Казанской церкви
22:10
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман продолжает лидировать на «Moscow Open», набрав 5,5 очков за 6 туров, у Ольги Кармановой – 5 очков и 4-е место
22:04
В Петербурге хотят сделать переулок Виктора Цоя
21:35
Дмитрий Узинский перешёл в баскетбольный «Зенит»: контракт рассчитан на один сезон
20:57
Российская шахматистка Екатерина Лагно проиграла свой матч 1/8 финала Кубка мира на тай-брейке, в четвертьфинал попали четыре индийских и три китайских участницы турнира
20:15
Госдума приняла закон об усилении ответственности за пропаганду запрещенной символики
19:21
Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за рекламу VPN и доступ к экстремистским материалам
15:19
Жителя Ленобласти подозревают в поджоге летнего дома в Бурнево
15:15
В Петербурге задержана 16-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Беринга
15:08
«Единая Россия» запускает акцию «Собери ребёнка в школу»
15:02
Разводку моста через реку Свирь проведут для прохода вверх по реке состава судов
14:54
В петербурге поймали двоих подозреваемых в грабеже на набережной Фонтанки
10:51
В Мурино группа подростков ограбила школьника
10:42
Заражений ВИЧ стало меньше
10:40
В Петербурге посетители бара разоружили мужчину с ружьем
10:34
Школьники Петербурга обучатся профессии
10:07
Правонарушений на транспорте стало меньше
09:48
Петербург в топ-5 по кредиткам
01:48
Петербургские шахматисты Лобанов и Шубин после 4-го тура «Moscow Open – 2025» набрали по 3,5 очка, у пятёрки лидеров – по 4 очка
23:25
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман во второй день «Moscow Open» обыграла Алину Бивол и Дарью Войт, набрала 4 очка и единолично лидирует
23:01
Защитник «Зенита» Сергей Волков отправляется в аренду в «Сочи»: права выкупа нет
11:46
В Ленобласти задержали подозреваемого в серии краж из домов и гаражей
11:40
В Новое Девяткино дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика
11:35
В Гатчине задержали мужчину, ударившего ножом подругу
11:23
В центре Петербурга группа подростков ограбила прохожего
11:10
В Пушкине задержали уличного грабителя
10:53
На трассе «Нарва» в ДТП пострадал подросток на питбайке
10:25
Не хватает кадров на заводах Петербурга
10:18
Петербург вошел в тройку регионов с наибольшими кухнями в квартирах
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман продолжает лидировать на «Moscow Open», набрав 5,5 очков за 6 туров, у Ольги Кармановой – 5 очков и 4-е место

Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман продолжает лидировать на «Moscow Open», набрав 5,5 очков за 6 туров, у Ольги Кармановой – 5 очков и 4-е место

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
sport.mos.ru
В 6-м туре Карманова (на фото) сумела победить победительницу «Moscow Open – 2024» Екатерину Гольцеву.

Одержав пять побед подряд с 1-го по 5-й туры продолжающегося в столице многолюдного шахматного турнира «Moscow Open», петербурженка Татьяна Гетьман сыграла вничью с Мариной Корневой в 6-м туре. Но ранее полученный задел позволяет Гетьман сохранять отрыв от преследовательниц: лидирующую Гетьман (5,5 очков) сейчас преследуют три участницы турнира, набравшие по 5 очков.

Одна из преследовательниц Гетьман – Ольга Карманова, ударно проведшая третий игровой день московского турнира, на котором играются сразу два тура в день. Начав с победы в 5-м туре над Олесей Фёдоровой (Карманова играла белыми), 18-летняя петербурженка затем сумела чёрными нанести поражение нижегородке Екатерине Гольцевой.

Ещё одна шахматистка из города на Неве Мария Якимова тоже выиграла сегодня обе свои партии. В 5-м туре Якимова белыми одолела Марию Долинскую, в 6-м чёрными выиграла у Екатерины Смирновой. Набрав 4,5 очка, Якимова занимает промежуточное 7-е место, по коэффициенту отставая от имеющих такое же количество очков Яны Жаповой и Дианы Хафизовой.

«Питерец.ру» желает Гетьман, Кармановой и Якимовой как минимум не потерять уже завоёванных на «Moscow Open» позиций (на «Moscow Open – 2024» Гетьман пришла к финишу третьей).

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-07-2024, 01:05
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман набрала 3 очка после 3-го тура «Moscow Open – 2024» и входит в группу лидеров турнира вместе с Гольцевой, Хафизовой, Бруяцкой и Кобозевой
Вчера, 23:25
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман во второй день «Moscow Open» обыграла Алину Бивол и Дарью Войт, набрала 4 очка и единолично лидирует
Вчера, 02:02
На начавшемся шахматном турнире «Moscow Open» петербургские шахматистки Мария Якимова и Татьяна Гетьман набрали 2 очка из 2, у Ольги Кармановой – 1,5 очка
19-07-2024, 23:02
Петербурженка Татьяна Гетьман вместе с Марией Бруяцкой из Ивановской области лидируют на шахматном турнире «Moscow Open – 2024», набрав по 6 из 7
5-09-2024, 22:16
Победительницей шахматного турнира «Саткинская осень – 2024» стала Маргарита Потапова, петербурженка Татьяна Гетьман после выигранной партии на финише стала второй, Марина Корнева – третья
27-06-2025, 23:14
Во 2-м туре шахматной Высшей лиги в Липецке Марина Кузнецова победила Евгению Овод, Ольга Карманова и Татьяна Гетьман завершили свои партии вничью, а Мария Якимова проиграла Марии Носачёвой

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:53
На трассе «Нарва» в ДТП пострадал подросток на питбайке
16-07-2025, 17:25
На пересечении проспекта Народного Ополчения и Лени Голикова иномарка сбила 10-летнюю девочку
16-07-2025, 16:35
На Невском проспекте байкер врезался в автобус
15-07-2025, 17:11
На трассе "Кисельня - Хвалово" в ДТП с грузовиком погибли два человека
Наверх