Петербургская шахматистка Ольга Карманова проиграла Марии Алексеенко в 10-м туре юниорского чемпионата мира во Флорианополисе, а Диана Хафизова досрочно победила в возрастной группе до 14 лет

Чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам и участница Суперфинала первенства России в Барнауле Ольга Карманова проиграла в 10-м туре в бразильском Флорианополисе, но сохраняет хорошие шансы на итоговое первое место. Соперницей Кармановой была Мария Алексеенко, которая белыми нанесла Кармановой поражение. Сыгравшая в этом туре вничью Амина Каирбекова догнала Карманову в общем зачёте категории «Girls 18» – у обеих шахматисток по 8 очков. «Питерец.ру» надеется, что Карманова в заключительном туре выиграет у итальянской WFM Джулии Салы, а в случае равенства очков с Каирбековой коэффициент будет на стороне россиянки.

А вот в группе «Girls 14» чемпионка уже определилась: сайт ФШР отрапортовал о досрочной победе Дианы Хафизовой из Башкортостана, набравшей 9 очков из 10 после победы над Кесарией Мгеладзе из Грузии. Ученица Сергея Загребельного стала недосягаемой для соперниц, ближайшие из которых отстали на 1,5 очка. Среди набравших по 7,5 очков участниц турнира – Оксана Горячкина и Мария Власова, а вот прекрасно стартовавшая Диана Преображенская совсем расклеилась – третье поражение в четырёх турах, 6 очков и 18-е место.

Уже известна и чемпионка в возрастной категории до 16 лет – это Афруза Хамдамова из Узбекистана.



