ента новостей

02:21
Петербургская шахматистка Ольга Карманова проиграла Марии Алексеенко в 10-м туре юниорского чемпионата мира во Флорианополисе, а Диана Хафизова досрочно победила в возрастной группе до 14 лет
22:53
«СКА-Нева» потерпела крупное поражение от «Зауралья» со счётом 3:6, дубль сделал Кирилл Тагиров
21:55
Петербургский мини-футбольный «Кристалл» после победы по пенальти над «Новой генерацией» проиграл тому же сопернику со счётом 2:4
15:29
Что с вакансиями в Петербурге?
15:01
Обвиняемые хотят участвовать в СВО
09:50
Насколько востребованы онлайн-покупки?
09:09
Что с задолженностью по ипотеке?
20:49
Петербургская шахматистка Ольга Карманова лидирует в своей возрастной группе на юниорском чемпионате мира во Флорианопулосе, у юношей на первом месте – Алексей Гребнев
20:17
Российская шахматистка Александра Горячкина победила на турнире серии Гран-При ФИДЕ в Шымкенте, набрав 7 очков, у Екатерины Лагно – 4 очка и 7-е место
19:30
В Петербурге почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
19:20
Ладожский мост разведут на 45 минут для прохода теплохода «Капитан Фирсов», буксира «Озёрный-213» и буксира «Витязь»
17:16
Обеспечивать детей образованием и жильем или нет?
16:36
Волейбольный «Зенит» прервал серию неудач в Суперлиге, победив новокуйбышевский клуб «Нова», который тренирует Олег Согрин
15:38
Фальшивых банкнот стало меньше
13:34
В Сосновом Бору провели студенческую ярмарку вакансий
13:27
Бизнес могут обязать подключиться к ГосСОПКА
13:23
В Ленобласти задержали подозреваемого в уличном грабеже в Кингисеппе
13:15
В Приморском районе автоледи на «Вольво» сбила 14-летнюю девочку
12:18
Во Фрунзенском районе поймали 19-летнего подозреваемого в разбое на Дунайском проспекте
12:02
Подозреваемого в убийстве на проспекте Народного Ополчения задержали в Ельце
11:37
На улице Симонова водитель «Мерседеса» выстрелил в рейсовый автобус
11:15
В Невском районе пенсионерка отдала мошенникам более 13,5 млн рублей
10:49
В Амстердаме израильские футбольные фанаты подверглись нападению
10:31
Пожар в Петербурге унес жизни четырех человек
09:54
Предупредили о мошенничестве во время распродаж
09:25
В СПб начался бум фитнес-студий
01:28
СКА крупно проиграл «Сочи» 2:5 на глазах 12 тысяч зрителей «Ледового»: дубль сделал Тимур Хафизов, а Евгений Кузнецов в этом матче участия не принял
00:34
Волейбольное «Динамо-ЛО» предсказуемо уступило в матче Суперлиги «Белогорью» 0–3, сумев навязать команде Александра Волкова борьбу лишь в третьем сете
18:45
Александр Соболев стал автором одного из голов «Зенита» в ворота «Ахмата» в кубковом матче, который команда Сергея Семака выиграла со счётом 3:0
17:01
Специалисты Роскомнадзора рекомендуют отказаться от CDN-сервиса CloudFlare
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургская шахматистка Ольга Карманова проиграла Марии Алексеенко в 10-м туре юниорского чемпионата мира во Флорианополисе, а Диана Хафизова досрочно победила в возрастной группе до 14 лет

Петербургская шахматистка Ольга Карманова проиграла Марии Алексеенко в 10-м туре юниорского чемпионата мира во Флорианополисе, а Диана Хафизова досрочно победила в возрастной группе до 14 лет

0
29
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Перед заключительным туром Карманова и Амина Каирбекова из Казахстана набрали по 8 очков.

Чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам и участница Суперфинала первенства России в Барнауле Ольга Карманова проиграла в 10-м туре в бразильском Флорианополисе, но сохраняет хорошие шансы на итоговое первое место. Соперницей Кармановой была Мария Алексеенко, которая белыми нанесла Кармановой поражение. Сыгравшая в этом туре вничью Амина Каирбекова догнала Карманову в общем зачёте категории «Girls 18» – у обеих шахматисток по 8 очков. «Питерец.ру» надеется, что Карманова в заключительном туре выиграет у итальянской WFM Джулии Салы, а в случае равенства очков с Каирбековой коэффициент будет на стороне россиянки.

А вот в группе «Girls 14» чемпионка уже определилась: сайт ФШР отрапортовал о досрочной победе Дианы Хафизовой из Башкортостана, набравшей 9 очков из 10 после победы над Кесарией Мгеладзе из Грузии. Ученица Сергея Загребельного стала недосягаемой для соперниц, ближайшие из которых отстали на 1,5 очка. Среди набравших по 7,5 очков участниц турнира – Оксана Горячкина и Мария Власова, а вот прекрасно стартовавшая Диана Преображенская совсем расклеилась – третье поражение в четырёх турах, 6 очков и 18-е место.

Уже известна и чемпионка в возрастной категории до 16 лет – это Афруза Хамдамова из Узбекистана.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-11-2024, 20:59
Петербургская шахматистка Ольга Карманова принимает участие в юниорском чемпионате мира, проходящем в бразильском Флорианополисе: после 3-х туров – 2,5 очка
5-11-2024, 00:40
Петербургская шахматистка Ольга Карманова на юношеском первенстве мира в бразильском Флорианополисе набрала 5 очков за 6 туров и делит 2–3 места с Галиной Михеевой, отставая от лидирующей Амины Каирбековой на очко
8-11-2024, 20:49
Петербургская шахматистка Ольга Карманова лидирует в своей возрастной группе на юниорском чемпионате мира во Флорианопулосе, у юношей на первом месте – Алексей Гребнев
7-11-2024, 02:01
Петербургская шахматистка Ольга Карманова выиграла важнейшую партию у Амины Каирбековой на юниорском чемпионате мира во Флорианополисе и стала лидером, набрав 6 очков
22-08-2024, 21:30
В 6-м туре женского Суперфинала чемпионата России по шахматам в Барнауле Валентина Гунина в драматичной борьбе победила Лею Гарифуллину, а чемпионка Санкт-Петербурга Ольга Карманова проиграла Гире
27-08-2024, 16:40
Петербургская шахматистка Ольга Карманова в 10-м туре Суперфинала чемпионата России в Барнауле добилась ничьей с рейтинг-лидером турнира Александрой Горячкиной

Происшествия на дорогах

0
91
8-11-2024, 13:15
В Приморском районе автоледи на «Вольво» сбила 14-летнюю девочку
0
121
7-11-2024, 10:09
В Колпино иномарка сбила 16-летнюю студентку
0
154
6-11-2024, 23:02
На Лесном проспекте автобус сбил пенсионера на электросамокате
0
194
6-11-2024, 09:56
В Ломоносовском районе иномарка сбила 14-летнего подростка
Наверх