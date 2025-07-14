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Питерец.ру » Спорт » Валентина Гунина проиграла тай-брейк Нане Дзагнидзе и выбыла с Кубка мира по шахматам в Батуми, а Екатерина Лагно вышла в 1/8 финала

Валентина Гунина проиграла тай-брейк Нане Дзагнидзе и выбыла с Кубка мира по шахматам в Батуми, а Екатерина Лагно вышла в 1/8 финала

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fide.com
Гунина (на фото) смогла сегодня отыграться после поражения в первой партии тай-брейка, но проиграла матч.

Валентина Гунина оказала героическое сопротивление грузинской шахматистке Нане Дзагнидзе и в классической части матча 1/16 финала Кубка мира, и на сегодняшнем тай-брейке. В первой партии в быстрые шахматы Гунина допустила досадный зевок и проиграла, после чего смогла сравнять счёт. Но Дзагнидзе, чей рейтинг ФИДЕ на момент начала турнира составлял 2502 пункта ЭЛО (у Гуниной – 2416 пункта и 33-е место в мировом женском рейтинге), выиграла две партии подряд и матч завершился со счётом 4:2 в пользу хозяйки соревнований.

Тай-брейк Екатерины Лагно протекал менее драматично, чем у Гуниной: после трёх ничьих подряд россиянка выиграла и прошла в следующий раунд. «Питерец.ру» обращает внимание, что из шести российских участниц Кубка мира – 2025 борьбу за трофей продолжает лишь действующая чемпионка России Лагно. В 1/32 финала выбыли Александра Горячкина и Дарья Чарочкина, а в 1/16 финала выбыли Полина Шувалова, Анна Шухман и Гунина.

Соперницей Лагно в следующем раунде станет индийская шахматистка Харика Дронавалли, проигравшая Горячкиной в четвертьфинале предыдущего Кубка мира. Сегодня Дронавалли (рейтинг ФИДЕ – 2488) преодолела сопротивление Ставрулы Цолакиду из Греции, выиграв матч с общим счётом 4:2.


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