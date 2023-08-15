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Питерец.ру » Спорт » На Кубке мира по шахматам в Баку россиянка Александра Горячкина чёрными разгромила экс-чемпионку мира Тань Чжуньи, а Магнус Карлсен переиграл перспективного индийца Доммараджу Гукеша

На Кубке мира по шахматам в Баку россиянка Александра Горячкина чёрными разгромила экс-чемпионку мира Тань Чжуньи, а Магнус Карлсен переиграл перспективного индийца Доммараджу Гукеша

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
После вылета Яна Непомнящего в 1/8 финала российских шахматистов на Кубке мира нет, зато индийских – сразу четверо.

Китаянка Тань Чжунъи становилась чемпионкой мира по шахматам ещё по прежней формуле розыгрыша – так называемой «нокаут-системе», которая идентична проведению Кубка мира. В 2017 году в Тегеране Тань Чжунъи лучше других приспособилась к особым условиям игры в мусульманской стране и смогла выиграть изнурительный чемпионский марафон. «Питерец.ру» не забыл, что в том розыгрыше женской шахматной короны участвовала и Анастасия Боднарук (во втором раунде проиграла 0:2 Ольге Гире).

Но сегодня Тань Чжунъи была начисто переиграна выступающей в Баку под флагом ФИДЕ россиянкой Александрой Горячкиной. Накануне Горячкина превзошла на нервном тай-брейке Харику Дронавалли, но с Тань Чжунъи Александра сыграла вдохновенно – словно вспомнив о неудаче в претендентском матче в прошлом году в Хиве. Белые ничего не смогли противопоставить прорыву чёрной пешки по линии «b», к тому же китаянка усугубила своё положение неточным маневром конём. Теперь Горячкиной достаточно свести вничью вторую классическую партию, и она снова выйдет в финал Кубка мира.

В мужском кубковом турнире окрылённый вылетом Яна Непомнящего экс-чемпион мира Магнус Карлсен нанёс поражение Доммараджу Гукешу (Индия), Эригайси обыграл Прагнанандху.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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