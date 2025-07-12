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Питерец.ру » Спорт » Российские шахматистки начали борьбу в 1/16 финала Кубка мира в Батуми: Лагно и Гунина проиграли, Шувалова и Шухман сыграли свои партии вничью

Российские шахматистки начали борьбу в 1/16 финала Кубка мира в Батуми: Лагно и Гунина проиграли, Шувалова и Шухман сыграли свои партии вничью

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fide.com
23-летняя индийская IM Вантика Агравал (на фото) повела в счёте в матче с Екатериной Лагно.

Полное нежелание бороться за победу продемонстрировали сегодня Карисса Йип (США) и Рамешбабу Вайшали (Индия), заключившие мир уже на 13-м ходу. «Питерец.ру» в первую очередь интересовали результаты российских шахматисток: две из них потерпели поражения в стартовых партиях своих матчей 1/16 финала. Но если соперницей Валентины Гуниной была превосходящая её по рейтингу Нана Дзагнидзе, ещё и игравшая «на своём поле» (турнир проходит в грузинском Батуми), то Екатерина Лагно потерпела неожиданное поражение от Вантики Агравал из Индии.

Славянскую защиту решила использовать игравшая чёрными Гунина, но на 18-м ходу россиянка допустила неточность. Белые получили проходную пешку в центре, и на 57-м ходу Гунина сдалась. Теперь пятикратной чемпионке России нужно обязательно выигрывать следующую партию белыми: Александре Горячкиной в предыдущем раунде удалось победить «на заказ» и добиться тай-брейка.

Рейтинг Екатерины Лагно превышает 2500 пунктов ЭЛО, а у Вантики Агравал из Индиии не достигает и 2400. Однако сегодня Лагно продержалась лишь 37 ходов. Анне Шухман чёрными удалось в эндшпиле спастись в партии с Меруерт Камалиденовой из Казахстана, а Полина Шувалова сделала академичную ничью белыми.

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