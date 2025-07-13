Ещё две российские шахматистки выбыли с Кубка мира в Батуми: проиграли сегодня свои матчи Полина Шувалова и Анна Шухман, а Валентина Гунина и Екатерина Лагно добились тай-брейков

Самая сложная задача сегодня стояла перед Валентиной Гуниной, и пятикратная чемпионка России решила её быстрее всех. Всего 23 хода продолжалась ответная партия матча между Гуниной и грузинской шахматисткой Наной Дзагнидзе: соперница внезапно допустила «blunder» (фатальный зевок) и сразу же сдалась. «Питерец.ру» надеется, что на тай-брейке у Гуниной будет психологическое преимущество.

Екатерина Лагно не без ошибок сражалась с Вантикой Агравал из Индии, но больше зевков и промахов допустила представительница родины шахмат – 1:1 и ещё один тай-брейк на турнире. А вот ещё две россиянки завершили поход за Кубком мира: Анна Шухман белыми не устояла против Меруерт Камалиденовой, а Полина Шувалова чёрными проиграла Леле Джавахишвили из Грузии.

Спасшая первую партию матча с Камалиденовой Шухман сегодня попала под атаку и сдалась на 32-м ходу. Шувалова и Джавахишвили выясняли отношения дольше всех по времени. Долгое время на доске было равенство, а в случае двух ничьих Шувалову тоже ждал бы тай-брейк. Но неудачный маневр конём привёл чёрных к поражению в затяжном эндшпиле.

Вышли в 1/8 финала три шахматистки из КНР – Тань Чжунъи, Лэи Тинцзе и Чжу Цзиньэр. Пробилась в следующий раунд и Хампи Конеру из Индии.



