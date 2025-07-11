Российская шахматистка Александра Горячкина проиграла тай-брейк Меруерт Камалиденовой из Казахстана и выбыла с Кубка мира, а Екатерина Лагно вышла в 1/16 финала

Формула розыгрыша шахматного Кубка мира такова, что в случае ничьей после двух классических партий участницы играют сначала рапид, а если потребуется – блиц, пока не определится победитель пары. Александра Горячкина сегодня с поражения чёрными начала тай-брейк против казахстанской шахматистки Меруерт Камалиденовой: россиянка сделала неудачный маневр на ферзевом фланге и проиграла эндшпиль.

В следующей партии в быстрые шахматы Горячкиной обязательно нужна была победа белыми – в классической части матча с Камалиденовой победительнице предыдущего Кубка мира это удалось. На этот раз – только ничья, благодаря которой соперница Горячкиной прошла дальше. «Питерец.ру» предполагает, что вылет с Кубка мира в Батуми стал самой большой неудачей в шахматной карьере Горячкиной, трижды становившейся чемпионкой России и сыгравшей матч на первенство мира.

Екатерина Лагно повела на тай-брейке, но проиграла Анастасии Аврамиду из Греции вторую партию, после чего счёт в матче сравнялся. Но более высокий рейтинг Лагно сказался – две победы подряд и рандеву с Вантикой Агравал (Индия) в следующем раунде. С трудом пробилась в 1/16 финала Александра Костенюк (Швейцария), которая теперь сыграет с Мери Арабидзе из Грузии.