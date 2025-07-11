ента новостей

00:32
Канадский защитник Маркус Филлипс перешёл в СКА к Игорю Ларионову, а трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Михаил Григоренко покинул петербургский клуб
20:41
Российская шахматистка Александра Горячкина проиграла тай-брейк Меруерт Камалиденовой из Казахстана и выбыла с Кубка мира, а Екатерина Лагно вышла в 1/16 финала
20:37
В Ленобласти грузовик вылетел на встречку из-за лопнувшего колеса и столнулся с «Ауди». Водитель иномарки погиб
20:05
Алисе Фрейндлих вручили Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
19:57
В Петербург возвращается Большой семейный фестиваль
14:52
На развязке КАД с Таллиннским шоссе перекроют две полосы
14:20
В Ленобласти мужчину изобличили в мошенничестве с автострахованием
14:13
В Кудрово задержали таксиста, обокравшего двух пассажирок
14:09
«Оренбург» заменит в РПЛ «Торпедо», исключённое в результате грандиозного скандала
12:14
В ДТП на трассе «Киевское шоссе – Крени» погиб водитель «УАЗа»
11:29
В Выборге пенсионерка отдала мошенникам более 10,6 млн рублей
11:23
В Приморском районе поймали двоих подозреваемых в обмане пенсионера
11:17
В Калининском районе пенсионерка перевела мошенникам около 9,5 млн рублей
11:04
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке теплоходов «Сигулда» и «А.Уваров»
10:39
В августе пенсии вырастут: кого это коснется
10:27
В Ленобласти не согласны с предлагаемым вариантом КАД-2
10:12
Библиотеки Петербурга внедряют цифровые технологии
10:05
Средства для похудения стали покупать чаще
19:49
На женском Кубке мира по шахматам в Батуми вышли в 1/16 финала россиянки Гунина, Шувалова и Шухман, а Горячкина и Лагно сыграют тай-брейки
17:46
В Мариинском дворце наградили почтовых служащих
12:36
Госдума приняла в I чтении пакет законопроектов о регулировании платформенной экономики
12:34
На КАД между развязками с Таллиннским и Московским шоссе перекроют две полосы
12:29
В Петербурге поймали подозреваемого в краже из квартиры на Большом проспекте
12:26
В центре Петербурга поймали двоих подозреваемых в разбое на магазин
12:23
В Петербурге ищут хулигана, стрелявшего по окнам детского сада на Рыбацком проспекте
12:20
Андрей Локтионов стал очередным новичком СКА после прихода в команду Тревора Мёрфи, Брендана Менелла и Игоря Ларионова-младшего
11:30
В Колпино ищут хулиганов, применивших газовый баллончик в автобусе
11:25
На КАД пациент напал на фельдшера и вытолкнул из автомобиля скорой помощи
10:37
На 118 км Кингисеппского шоссе столкнулись два грузовых автомобиля. Пострадали оба водителя
10:11
Аэропорт Петербурга понес многомиллионные убытки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Российская шахматистка Александра Горячкина проиграла тай-брейк Меруерт Камалиденовой из Казахстана и выбыла с Кубка мира, а Екатерина Лагно вышла в 1/16 финала

Российская шахматистка Александра Горячкина проиграла тай-брейк Меруерт Камалиденовой из Казахстана и выбыла с Кубка мира, а Екатерина Лагно вышла в 1/16 финала

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fide.com
В 1/16 финала раньше Лагно попали россиянки Валентина Гунина, Полина Шувалова и Анна Шухман.

Формула розыгрыша шахматного Кубка мира такова, что в случае ничьей после двух классических партий участницы играют сначала рапид, а если потребуется – блиц, пока не определится победитель пары. Александра Горячкина сегодня с поражения чёрными начала тай-брейк против казахстанской шахматистки Меруерт Камалиденовой: россиянка сделала неудачный маневр на ферзевом фланге и проиграла эндшпиль.

В следующей партии в быстрые шахматы Горячкиной обязательно нужна была победа белыми – в классической части матча с Камалиденовой победительнице предыдущего Кубка мира это удалось. На этот раз – только ничья, благодаря которой соперница Горячкиной прошла дальше. «Питерец.ру» предполагает, что вылет с Кубка мира в Батуми стал самой большой неудачей в шахматной карьере Горячкиной, трижды становившейся чемпионкой России и сыгравшей матч на первенство мира.

Екатерина Лагно повела на тай-брейке, но проиграла Анастасии Аврамиду из Греции вторую партию, после чего счёт в матче сравнялся. Но более высокий рейтинг Лагно сказался – две победы подряд и рандеву с Вантикой Агравал (Индия) в следующем раунде. С трудом пробилась в 1/16 финала Александра Костенюк (Швейцария), которая теперь сыграет с Мери Арабидзе из Грузии.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

9-07-2025, 20:35
Александра Горячкина и Дарья Чарочкина проиграли первые партии своих матчей 1/32 финала Кубка мира, ещё три российские шахматистки – выиграли
10-07-2025, 19:49
На женском Кубке мира по шахматам в Батуми вышли в 1/16 финала россиянки Гунина, Шувалова и Шухман, а Горячкина и Лагно сыграют тай-брейки
3-08-2023, 20:16
На Кубке мира по шахматам в Баку прошли в 1/16 финала россиянки Горячкина, Шувалова, Бивол и Баделько, чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь сыграет тай-брейк
8-07-2025, 01:47
Российские шахматистки Гунина, Чарочкина и Шухман прошли первый барьер на Кубке мира в Батуми
19-05-2023, 22:37
На Кипре российская шахматная прима Александра Горячкина в карповском стиле выиграла эндшпиль у соперницы из Польши в 4-м туре женского Гран-при ФИДЕ
21-08-2023, 17:15
Российская шахматистка Александра Горячкина победила Нургюль Салимову из Болгарии в финале Кубка мира в Баку, счёт – 2,5:1,5

Происшествия на дорогах

Вчера, 20:37
В Ленобласти грузовик вылетел на встречку из-за лопнувшего колеса и столнулся с «Ауди». Водитель иномарки погиб
10-07-2025, 10:37
На 118 км Кингисеппского шоссе столкнулись два грузовых автомобиля. Пострадали оба водителя
9-07-2025, 12:11
На КАД в ДТП с грузовиком погиб пассажир «Шевроле Авео» и двое пострадали
8-07-2025, 12:09
В Бокситогорском районе в ДТП с грузовиком погибла пассажирка «Ниссан Тиида»
Наверх