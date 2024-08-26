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Питерец.ру » Спорт » В 9-м туре женского Суперфинала чемпионата России по шахматам Полина Шувалова победила Екатерину Лагно, а петербурженка Ольга Карманова добилась ничьей в партии с Натальей Погониной

В 9-м туре женского Суперфинала чемпионата России по шахматам Полина Шувалова победила Екатерину Лагно, а петербурженка Ольга Карманова добилась ничьей в партии с Натальей Погониной

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Москвичка Дарья Чарочкина (на фото) в этом туре выиграла и поднялась на третью строчку в турнирной таблице.

Очередной тур в женском шахматном Суперфинале, продолжающемся в барнаульском краевом театре драмы имени Василия Шукшина, начался с быстрой ничьей в партии Александры Горячкиной и Валентины Гуниной. Но в пяти других поединках борьба была серьёзной – всего две ничьи.

«Питерец.ру» рад за Ольгу Карманову: чемпионка города на Неве сумела прервать свою проигрышную серию, зафиксировав ничью повторением ходов с экс-чемпионкой России Натальей Погониной. Теперь у Кармановой – 1,5 очка из 9 и твёрдое последнее место. Но 17-летняя Карманова является дебютанткой Суперфиналов, поэтому сильно критиковать её не нужно. Третьей ничьей понедельника стало мирное соглашение между Леей Гарифуллиной и Ольгой Гирей. Теперь у Гарифуллиной и Гуниной – по 5 очков.

А главную победу дня одержала Полина Шувалова, которой потребовались 36 ходов в противостоянии с лидером турнира – Екатериной Лагно (6 очков). Четвертьфиналистка Кубка мира – 2023 до этого в нынешнем Суперфинале не выигрывала и сейчас делит 6–9 места с Погониной, Гирей и проигравшей сегодня Дарьей Войт (у всех – по 4,5 очка).

Москвичка Дарья Чарочкина набрала 5,5 очков догнала Горячкину после успеха в партии с Войт. Нижегородка Екатерина Гольцева сегодня обыграла Баиру Кованову.

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