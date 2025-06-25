Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков в составе команды «КПРФ» стал победителем азиатской клубной Лиги Чемпионов

Шахматная команда «КПРФ» в нынешнем сезоне выступает заметно лучше мастеров мини-футбола. «Питерец.ру» знает, что мини-футбольный «КПРФ» занял лишь третье место в Суперлиге, а вот шахматные «коммунисты» преуспели не только на российском командном чемпионате в Сочи, но в Югре, где завершилась азиатская Лига Чемпионов.

В Ханты-Мансийске «КПРФ» за 7 туров набрали 13 матчевых очков, столько же оказалось у «Югорской шахматной академии» (с Саввой Ветохиным в составе). Дополнительные показатели «коммунистов» оказались лучше, и первое место досталось «КПРФ». Петербуржец Максим Матлаков на этом турнире не блеснул, набрав 3 очка за 6 партий (два поражения – от Рудика Макаряна из «Югорской шахматной академии» и монгольского шахматиста из команды, в названии которой фигурировало имя только что ставшего премьер-министром Гомбожавына Занданшатара).

Лучшими в составе «КПРФ» стали выигравшие по 5 партий Павел Понкратов и Владимир Малахов. По 4,5 очка из 6 набрали Даниил Дубов и двукратный чемпион России Владислав Артемьев. В составе занявшей третье место команды из Индии отличился рейтинг-лидер – гроссмейстер Санкальп Гупта (именно так его имя написано на сайте ФШР), набравший 5,5 очков за 7 туров.



