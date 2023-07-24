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Питерец.ру » Спорт » Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов входит в число лидеров международного турнира в городе Уральск (Казахстан) – 3,5 очка после 4-х туров

Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов входит в число лидеров международного турнира в городе Уральск (Казахстан) – 3,5 очка после 4-х туров

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Другой участник из города на Неве – Алексей Гоганов – пока отстаёт.

«Питерец.ру» вдохновился информацией, что призовой фонд турнира в казахстанском Уральске составляет 17 000 000 евро тенгэ. К тому же, в этом международном соревновании участвуют лица петербургских шахмат – гроссмейстеры Сергей Лобанов и Алексей Гоганов.

Пока турнирная судьба двух петербуржцев складывается так, что Лобанов обгоняет Гоганова (напоминает увлекательный чемпионат Высшей лиги – 2023 в Новокузнецке, завершившийся победой Павла Понкратова). Лобанов (флаг ФИДЕ в протоколе) имеет 8-й рейтинг турнира в Уральске, Гоганов (флаг России) – 12-й, а рейтинг-фаворитом здесь является скандальный американец Ханс Моке Ниманн.

Лобанов размялся ничьей с Амирали Абзалом, после чего во 2-м туре победил другого представителя Казахстана – Алишера Мажкенова. Далее Лобанов пересилил юного шахматиста из Узбекистана по фамилии Сияров, а в 4-м туре справился с Волканом Севги из Турции. Следующий соперник Лобанова – играющий в Уральске под нейтральным флагом Владислав Ковалёв. Лобанов входит в семёрку лидеров вместе с белорусом Денисом Лазавиком.

Если Лобанов набрал 3,5 очка, то Гоганов – только 3: после двух побед на старте Гоганов сделал ничью с Анной Шухман, после чего не смог выиграть у Алексея Фёдорова.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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