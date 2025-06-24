Лобанов, Гоганов, Левин, Шубин, Боднарук, Карманова, Якимова, Гетьман и другие петербургские шахматисты выходят на старт Высшей лиги в Липецке

Совсем скоро в Липецке в областном краеведческом музее начнётся Высшая лига чемпионата России по шахматам, победители которой получат право сыграть в Суперфинале. «Питерец.ру» изучил стартовые рейтинг-листы, которые возглавляют москвич Евгений Наер и шахматистка из города на Неве Анастасия Боднарук.

В мужском турнире лишь рейтинг Наера – выше 2600 пунктов ЭЛО: новгородский гроссмейстер Арсений Нестеров пока не добрал до этой престижной отметки всего один пункт. Замыкает тройку рейтинг-фаворитов постоянно играющий на юниорском и молодёжном уровне Алексей Гребнев из Самарской области, чей рейтинг ФИДЕ составляет 2551. Примут участие в Высшей лиге и петербургские гроссмейстеры Сергей Лобанов (2548), Алексей Гоганов (2516) и Евгений Левин (2447). На 20-м месте стартового рейтинг-листа расположился петербургский международный мастер Кирилл Шубин (2445).

В женском турнире вместе с Боднарук – ещё шесть петербурженок. Блеснувшая в прошлом году Ольга Карманова входит в пятёрку рейтинг-фаворитов. Не нуждается в дополнительном представлении хорошо знакомая любителям шахмат Евгения Овод. Не в первый раз сыграют в Высшей лиге Мария Якимова, Татьяна Гетьман и Мария Кузнецова. Новое имя – Анастасия Шишкарёва.



