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Питерец.ру » Спорт » За 8 туров Высшей лиги в Новокузнецке петербуржцы Алексей Гоганов и Сергей Лобанов набрали по 5 очков, а Савва Ветохин сыграл партию-марафон в 104 хода

За 8 туров Высшей лиги в Новокузнецке петербуржцы Алексей Гоганов и Сергей Лобанов набрали по 5 очков, а Савва Ветохин сыграл партию-марафон в 104 хода

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Бурятский гроссмейстер Антон Шомоев долго экзаменовал юного Ветохина в ладейном эндшпиле.

Несмотря на два подряд поражения по ходу турнира, петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов воспрял духом и выиграл дважды подряд. Такой рывок позволил Лобанову (рейтинг ФИДЕ – 2547) занять промежуточное 9-е место перед 9-м туром чемпионата Высшей лиге в Новокузнецке. Лобанов набрал 5 очков, столько же – у его земляка Алексея Гоганова, который сегодня сыграл вничью с вологодским шахматистом Розумом. В заключительном туре Лобанову во что бы то ни стало надо постараться выиграть белыми у Артёма Тимофеева (2574), Гоганов чёрными сыграет с Клементием Сычёвым.

Савва Ветохин на этом чемпионате заявлен от Санкт-Петербурга, и сегодня ему пришлось дольше всех мучиться играть свою партию. «Питерец.ру» предполагает, что Антону Шомоеву из Бурятии очень хотелось проверить знания юного Ветохина на тему «эндшпиль с разноцветными слонами», итог – ничья на 104-м ходу (рекорд новокузнецкого турнира по длительности партии?). По итогам 8-го тура Ветохин набрал 4 очка и занимает сейчас 27-е место (лидирует Володар Мурзин и ещё трое гроссмейстеров – по 5,5 очков). Те же 4 очка набрал и высокорейтинговый Давид Паравян (2612 – столько же и у Мурзина). В этом туре Паравян сыграл вничью с Константином Чернышовым.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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