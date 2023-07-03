Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов после ничьей в 7-м туре на пол-очка отстаёт от тройки лидеров Высшей лиги, а Сергей Лобанов отыгрался на Лее Гарифуллиной

«Питерец.ру» продолжает следить за приключениями представителей города на Неве в мужской шахматной Высшей лиге, продолжающейся в центре металлургов в Новокузнецке.

Трио лидеров в составе Володара Мурзина, Павла Понкратова и Артёма Тимофеева сохранило свои позиции, но назвать ничьи без борьбы в партиях Мурзин – Понкратов (11 ходов!) и Тимофеев – Свиридов (целых 15 ходов!) хорошей пропагандой шахмат нельзя. Турнирные расчёты – это важно, но нежелание сделать хотя бы 25–35 ходов при нынешней проработке всевозможных дебютных ответвлений разочаровывает зрителей.

Из петербуржцев лучше всего дела сейчас обстоят у гроссмейстера Алексея Гоганова (на фото). В этом туре Гоганов (рейтинг ФИДЕ – 2531) сделал чёрными ничью в защите четырёх конец против сильного соперника – «коммуниста» Вадима Звягинцева (2584), серебряного призёра командного чемпионата страны в Сочи. Гоганов после 7 туров набрал 4,5 очка и занимает 12-е место по худшему дополнительному коэффициенту (столько же очков – ещё у восьми шахматистов).

Сергей Лобанов после двух пробоин от Мурзина и того же Гоганова сегодня переборол единственную представительницу прекрасного пола Лею Гарифуллину, которая выступит ещё и на женском кубке мира.