ента новостей

19:21
В 7-м туре шахматной Высшей лиги в Новокузнецке победы одержали Анастасия Боднарук, Татьяна Гетьман и Евгения Овод, а Анна Шухман выиграла у рейтингового лидера
16:35
Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов после ничьей в 7-м туре на пол-очка отстаёт от тройки лидеров Высшей лиги, а Сергей Лобанов отыгрался на Лее Гарифуллиной
11:51
Мост через реку Свирь разведут для прохода вверх по реке теплохода «Меритус» и яхты «Спрей»
11:44
На трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вверх по реке барже-буксирного состава
11:41
В Приморском районе задержан иностранец, подозреваемый в изнасиловании
11:37
В центре Петербурга задержан подозреваемый в грабеже
11:33
В Ленобласти на 4-летнего мальчика упала металлическая дверь
11:28
В Киришах мужчина ударил ножом собственного брата
11:26
В Петербурге задержали подозреваемого в налете на ломбард
11:22
В Петербурге 17-летняя девушка госпитализирована с отравлением антипсихотическими и нейролептическими препаратами
22:00
Вендел становится новым Юри Алберто? Бразилец не хочет возвращаться в «Зенит»?
18:34
Володар Мурзин, Павел Понкратов и Артём Тимофеев лидируют после 6-го тура шахматной Высшей лиги, а в петербургском дерби Гоганов обыграл Лобанова
17:46
Все шесть петербургских шахматисток набрали по 3 очка после 6-го тура Высшей лиги в Новокузнецке, а лидером вновь стала обыгравшая Баиру Кованову нижегородка Екатерина Гольцева – 5,5 очков
14:57
На внешнем кольце КАД в районе вантового моста перекроют две полосы движения
14:16
Меццо-сопрано Мариинского театра Зинаида Царенко получила Гран-при XVII международного конкурса имени П. И. Чайковского и 100 000 долларов
11:22
В Ленобласти задержали подозреваемую в обмане пенсионерки
10:18
В Ленобласти задержали подозреваемых в обмане пенсионеров
10:10
В Петербурге задержан подозреваемый в разбое
17:15
Володар Мурзин обыграл петербуржца Сергея Лобанова и стал единоличным лидером и другие результаты 5-го тура шахматной Высшей лиги в Новокузнецке
16:51
В 5-м туре женской шахматной Высшей лиги Дарья Юрасова смогла победить, а вот Анастасия Боднарук, Татьяна Гетьман, Дарья Хохлова и Марина Кузнецова проиграли
14:35
В Колпино задержали водителя, сбившего на "Мазде" двоих и скрывшегося с места смертельного ДТП
14:28
Путепровод в составе развязки КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют в обоих направлениях
11:55
Почти 900 студентов Санкт-Петербурга получили новую рабочую профессию
11:51
В Ленобласти отметили 92-ю годовщину 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии
11:48
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Прострадала пассажирка и её полугодовалый сын
11:44
В Приозерске пьяный подросток на питбайке сбил 8-летнюю девочку
11:40
В Ленобласти иномарка улетела в кювет. Пострадала 5-летняя пассажирка
11:36
В Колпино автомобиль «Мазда-3» сбил двоих пешеходов и скрылся. Один из пострадавших погиб
11:30
В Красногвардейском районе иномарка сбила 3-летнего мальчика
11:26
В Лисем Носу в ДТП пострадали подростки на мотороллере
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов после ничьей в 7-м туре на пол-очка отстаёт от тройки лидеров Высшей лиги, а Сергей Лобанов отыгрался на Лее Гарифуллиной

Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов после ничьей в 7-м туре на пол-очка отстаёт от тройки лидеров Высшей лиги, а Сергей Лобанов отыгрался на Лее Гарифуллиной

0
15
Опубликовал: Пётр Балякин
+1
Фото:
www.chesspro.ru
Савва Ветохин на этом турнире тоже заявлен за Санкт-Петербург!  

«Питерец.ру» продолжает следить за приключениями представителей города на Неве в мужской шахматной Высшей лиге, продолжающейся в центре металлургов в Новокузнецке.

Трио лидеров в составе Володара Мурзина, Павла Понкратова и Артёма Тимофеева сохранило свои позиции, но назвать ничьи без борьбы в партиях Мурзин – Понкратов (11 ходов!) и Тимофеев – Свиридов (целых 15 ходов!) хорошей пропагандой шахмат нельзя. Турнирные расчёты – это важно, но нежелание сделать хотя бы 25–35 ходов при нынешней проработке всевозможных дебютных ответвлений разочаровывает зрителей.

Из петербуржцев лучше всего дела сейчас обстоят у гроссмейстера Алексея Гоганова (на фото). В этом туре Гоганов (рейтинг ФИДЕ – 2531) сделал чёрными ничью в защите четырёх конец против сильного соперника – «коммуниста» Вадима Звягинцева (2584), серебряного призёра командного чемпионата страны в Сочи. Гоганов после 7 туров набрал 4,5 очка и занимает 12-е место по худшему дополнительному коэффициенту (столько же очков – ещё у восьми шахматистов).

Сергей Лобанов после двух пробоин от Мурзина и того же Гоганова сегодня переборол единственную представительницу прекрасного пола Лею Гарифуллину, которая выступит ещё и на женском кубке мира.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-06-2023, 22:56
Петербуржец Сергей Лобанов по итогам 3-го тура шахматной Высшей лиги вошёл в шестёрку лидеров, а вот его земляк Алексей Гоганов сдался под сокрушительной атакой Володара Мурзина
27-06-2023, 20:35
Петербургские шахматисты Сергей Лобанов и Алексей Гоганов выиграли во 2-м туре Высшей лиги в Новокузнецке, а лидируют Павел Понкратов и Арсений Нестеров – 100 % очков
Вчера, 18:34
Володар Мурзин, Павел Понкратов и Артём Тимофеев лидируют после 6-го тура шахматной Высшей лиги, а в петербургском дерби Гоганов обыграл Лобанова
22-06-2023, 23:33
Володар Мурзин и Савва Ветохин сыграют в мужской шахматной Высшей лиге в Новокузнецке, петербуржцы Сергей Лобанов и Мирослав Власенко тоже приглашены
29-06-2023, 23:36
Петербургский шахматист Сергей Лобанов после 4-го тура оказался в первой восьмёрке Высшей лиги, вместе с ним – Володар Мурзин, Вадим Звягинцев и Павел Понкратов
26-06-2023, 22:10
Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов с победы стартовал в Высшей лиге, Володар Мурзин тоже выиграл, а вот юный Савва Ветохин был побеждён Павлом Понкратовым

Происшествия на дорогах

0
145
1-07-2023, 11:48
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Прострадала пассажирка и её полугодовалый сын
0
164
1-07-2023, 11:44
В Приозерске пьяный подросток на питбайке сбил 8-летнюю девочку
0
144
1-07-2023, 11:40
В Ленобласти иномарка улетела в кювет. Пострадала 5-летняя пассажирка
0
150
1-07-2023, 11:36
В Колпино автомобиль «Мазда-3» сбил двоих пешеходов и скрылся. Один из пострадавших погиб
Наверх