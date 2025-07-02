В 5-м туре Высшей лиги выиграли свои партии сразу шесть петербургских шахматисток – Боднарук, Карманова, Гетьман, Кузнецова, Овод и Шишкарёва

Очередной тур женской шахматной Высшей лиги стал настоящим триумфом участниц из Санкт-Петербурга. «Питерец.ру» очень рад: шестеро из семи петербурженок выиграли свои партии. Лишь Марии Якимовой, раньше выступавшей за Татарстан, не удалось победить чёрными многоопытную Наталью Погонину – ничья.

Четвёртую победу подряд после фиаско в стартовом туре одержала рейтинг-фаворит турнира Анастасия Боднарук. На этот раз петербурженка повергла Яну Жапову (Забайкальский край): теперь набравшая 4 очка Боднарук входит в квартет лидеров Высшей лиги. Вместе с Боднарук таблицу москвички Екатерина Ковалевская и Дарья Войт и Маргарита Потапова из Краснодарского края. Партия между Ковалевской и Анной Журовой из Воронежской области продолжалась дольше всех прочих поединков: расстроенная надвигавшимся проигрышем, Журова могла выбросить белый флаг и раньше 87-го хода.

Победа белыми над свердловчанкой Анастасией Дубниковой позволила Ольге Кармановой набрать 3,5 очка и расположиться на 8-м месте. Следующая соперница Кармановой – Виктория Лоскутова.

Татьяна Гетьман переиграла Олесю Власову, Марина Кузнецова одолела Ольгу Матвееву, Евгения Овод оказалась сильнее Галины Ломакиной, а Анастасия Шишкарёва выиграла у Марии Бруяцкой.



