Дарья Войт свергла Анну Журову с лидирующей позиции в женской шахматной Высшей лиге, а петербурженки Анастасия Боднарук, Мария Якимова и Ольга Карманова выиграли свои партии

Пока спит сайт ФШР, «Питерец.ру» продолжает информировать о развитии событий в Высшей лиге чемпионата России по шахматам, продолжающемся в Липецке. В центральной партии 4-го тура женского турнира москвичка Дарья Войт чёрными одолела единолично лидировавшую после предыдущего тура Анну Журову из Воронежской области. Теперь победительница Высшей лиги – 2024 в Нижнем Новгороде Войт сама стала лидером, набрав 3,5 очка.

Следующей соперницей Войт станет нижегородка Екатерина Гольцева, которая в свою очередь первенствовала в Высшей лиге в Новокузнецке – 2023. В этом туре Гольцева белыми переиграла Марию Носачёву из Удмуртии и набрала 3 очка, столько же – ещё у десяти шахматисток. Среди них – две петербурженки: Анастасия Боднарук чёрными одержала победу над Валерией Клеймёновой (Новосибирская область), а Мария Якимова победила участницу турнира из Калужской области. В 5-м туре Боднарук белыми сыграет с Яной Жаповой (Забайкальский край), а Якимова чёрными – с двукратной чемпионкой страны Натальей Погониной (Саратовская область).

Проигравшая в прошлом туре петербурженка Ольга Карманова победила Лиану Цамалаидзе из Северной Осетии, а вот Татьяна Гетьман получила «баранку» в партии с Анастасией Дубниковой.