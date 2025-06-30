ента новостей

01:34
Дарья Войт свергла Анну Журову с лидирующей позиции в женской шахматной Высшей лиге, а петербурженки Анастасия Боднарук, Мария Якимова и Ольга Карманова выиграли свои партии
01:04
В скучном 4-м туре шахматной Высшей лиги в Липецке победили своих соперников петербуржцы Алексей Гоганов, Кирилл Шубин и Евгений Левин
16:18
Сергей Толчинский может покинуть СКА, а Бобби Линч и Маркус Филлипс представляются сомнительным усилением состава команды Игоря Ларионова
00:50
Петербургские шахматистки в 3-м туре Высшей лиги: Боднарук, Якимова и Овод свои партии выиграли, Гетьман – ничья, Карманова, Кузнецова и Шишкарёва – поражения
23:49
По итогам 3-го тура шахматной Высшей лиги петербуржец Сергей Лобанов набрал 2,5 очка и делит 2–5 места с Наером, Звягинцевым и Захарцовым
23:28
Мини-футбольная «Ухта» сломила сопротивление «Газпрома-Югры» в дополнительное время седьмого матча финала и стала чемпионом сезона – 2024/2025
21:59
Выпускникам Петербурга и Мариуполя вручили золотые и серебряные медали
15:37
В Колпино избили фельдшера скорой помощи
15:29
В Красногвардейском районе «Лада Приора» протаранила светофорный столб. Водитель погиб
10:46
В Петербурге начнут выпускать GAC?
10:28
Глава Петербурга поздравил молодежь
10:06
В Петербурге временно ограничат скорость мобильного интернета
08:26
Пенсионер выиграл суд по компенсации за падение
23:14
Во 2-м туре шахматной Высшей лиги в Липецке Марина Кузнецова победила Евгению Овод, Ольга Карманова и Татьяна Гетьман завершили свои партии вничью, а Мария Якимова проиграла Марии Носачёвой
22:59
Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов одержал вторую победу подряд и лидирует в Высшей лиге вместе с Понкратовым, Звягинцевым, Демидовым и Макаряном после 2-го тура
19:35
В число «сеяных» игроков на Уимблдоне – 2025 попали россияне Медведев, Рублёв, Хачанов, Андреева, Шнайдер, Александрова и Самсонова
18:05
На Приморском шоссе иномарка столнулась с лосем
14:04
Пушкинский район Петербурга и провинция Аюттхайя в Таиланде установят побратимские отношения
13:51
В Петербурге пресекли незаконную торговлю билетами на «Алые паруса»
13:47
В Сестрорецке состоялся футбольный матч между Правительством и муниципалами
12:12
В Ленобласти девушка на иномарке наехала на своего 4-летнего сына
12:03
В Приморском районе поймали домушника
11:59
В Красносельском районе задержали распространительницу амфетамина
11:55
В Мурино поймали криминального курьера
11:49
В Петербурге поймали курьера мошенников из Северной Осетии, обманувшего пенсионера из города Ломоносов
11:45
На трассе «Кола» в ДТП погибли два человека
11:09
На КАД между развязками с Рябовским и Мурманским шоссе перекроют две полосы
10:30
В Петербурге задержали женщину, подозреваемую в убийстве знакомого
10:06
Закрытие станции метро обернется проблемами для бизнеса
09:26
С чем петербуржцы связывают успехи на работе?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Дарья Войт свергла Анну Журову с лидирующей позиции в женской шахматной Высшей лиге, а петербурженки Анастасия Боднарук, Мария Якимова и Ольга Карманова выиграли свои партии

Дарья Войт свергла Анну Журову с лидирующей позиции в женской шахматной Высшей лиге, а петербурженки Анастасия Боднарук, Мария Якимова и Ольга Карманова выиграли свои партии

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
Зарина Шафигуллина (на фото) в этом туре сыграла вничью с Мариной Кузнецовой .

Пока спит сайт ФШР, «Питерец.ру» продолжает информировать о развитии событий в Высшей лиге чемпионата России по шахматам, продолжающемся в Липецке. В центральной партии 4-го тура женского турнира москвичка Дарья Войт чёрными одолела единолично лидировавшую после предыдущего тура Анну Журову из Воронежской области. Теперь победительница Высшей лиги – 2024 в Нижнем Новгороде Войт сама стала лидером, набрав 3,5 очка.

Следующей соперницей Войт станет нижегородка Екатерина Гольцева, которая в свою очередь первенствовала в Высшей лиге в Новокузнецке – 2023. В этом туре Гольцева белыми переиграла Марию Носачёву из Удмуртии и набрала 3 очка, столько же – ещё у десяти шахматисток. Среди них – две петербурженки: Анастасия Боднарук чёрными одержала победу над Валерией Клеймёновой (Новосибирская область), а Мария Якимова победила участницу турнира из Калужской области. В 5-м туре Боднарук белыми сыграет с Яной Жаповой (Забайкальский край), а Якимова чёрными – с двукратной чемпионкой страны Натальей Погониной (Саратовская область).

Проигравшая в прошлом туре петербурженка Ольга Карманова победила Лиану Цамалаидзе из Северной Осетии, а вот Татьяна Гетьман получила «баранку» в партии с Анастасией Дубниковой.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

1-07-2024, 22:33
После 5-го тура в женской Высшей лиге лидируют две московские шахматистки – Дарья Войт (4,5 очка) и Дарья Чарочкина (4 очка)
27-06-2024, 22:51
Евгения Овод и Дарья Войт лидируют в Высшей лиге чемпионата России по шахматам после 2-го тура, Анастасия Боднарук и Ольга Карманова набрали на пол-очка меньше
3-07-2024, 01:45
Войт, Корнева, Гольцева, Погонина, Карманова, Шухман и Боднарук выиграли свои партии в 6-м туре Высшей лиги, Овод сыграла вничью
30-06-2024, 00:08
Дарья Войт одержала четвёртую победу подряд и лидирует в Высшей лиге чемпионата России, а чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова занимает пятое место после ничьей с Анной Журовой
Вчера, 00:50
Петербургские шахматистки в 3-м туре Высшей лиги: Боднарук, Якимова и Овод свои партии выиграли, Гетьман – ничья, Карманова, Кузнецова и Шишкарёва – поражения
3-07-2024, 22:45
Чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова набрала 5 очков в Высшей лиге и за 2 тура до финиша занимает третье место, претендуя на выход в Суперфинал

Происшествия на дорогах

28-06-2025, 15:29
В Красногвардейском районе «Лада Приора» протаранила светофорный столб. Водитель погиб
27-06-2025, 18:05
На Приморском шоссе иномарка столнулась с лосем
27-06-2025, 12:12
В Ленобласти девушка на иномарке наехала на своего 4-летнего сына
27-06-2025, 11:45
На трассе «Кола» в ДТП погибли два человека
Наверх