Петербургская шахматистка Ольга Карманова после 10-го тура юниорского чемпионата мира в Черногории занимает 10-е место, а лидирует Анна Шухман

Шахматная тема не исчерпывается завершившимся в Москве крупным турниром «Аэрофлот Опен», где отлично выступили петербургские гроссмейстеры Матлаков (4-е место), Лобанов (5-е место) и Гоганов (7-е место). «Питерец.ру» следит и за близящимся к завершению в черногорском Петроваце юниорском чемпионате мира: в центре внимания – прославившаяся после поездки в Бразилию Ольга Карманова.

Рейтинг ФИДЕ Кармановой приближается к отметке 2300 пунктов ЭЛО: в стартовом рейтинг-листе петербурженка располагалась на счастливом 13-м месте. Начав турнир с двух побед, Карманова набрала лишь пол-очка в партиях с Аминой Каирбековой (ничья) и Кесарией Мгеладзе (проигрыш). Затем Карманова чередовала победы и ничьи, а в 10-м туре разошлась миром с Надей Тончевой из Болгарии.

По итогам 10-го тура Карманова входит в группу шахматисток, набравших по 6,5 очков, занимая по коэффициенту 10-е место. Единолично лидирует Анна Шухман – 8 очков после серии из четырёх побед подряд. Удачно шедшая по турнирной дистанции Мария Якимова проиграла сопернице из Казахстана. У Якимовой – 7 очков и 4-е место. Рядом с Кармановой в таблице расположилась занимающая 9-е место Анна Журова (6,5 очков). На 22-м месте – Яна Жапова (6 очков).



