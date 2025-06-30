В скучном 4-м туре шахматной Высшей лиги в Липецке победили своих соперников петербуржцы Алексей Гоганов, Кирилл Шубин и Евгений Левин

Разочаровывающим стал очередной тур мужской Высшей лиги в плане борьбы в лидирующей группе. Судите сами – на первых семи досках зафиксированы ничьи. «Питерец.ру» не поленился посмотреть трансляцию, чтобы выделить особо «миролюбивых» участников турнира.

Петербуржец Сергей Лобанов заключил мир с продолжающим лидировать в Высшей лиге Павлом Понкратовым на 13-м ходу: теперь у Лобанова – 3 очка, а у победителя подобного турнира в Новокузнецке – 3,5. Москвичи Вадим Звягинцев и Евгений Наер согласились на ничью на 18-м ходу, а ещё один петербургский GM Константин Сакаев не доиграл с Владимиром Захарцовым даже до ДЕСЯТОГО ХОДА! Не поэтому ли в том числе впервые за всю историю рейтинга ФИДЕ в июле не будет ни одного россиянина в первой десятке (Ян Непомнящий провалился на турнире в Ташкенте, потеряв рейтинговые очки): нет нужно жажды борьбы!

Порадовали три участника турнира из города на Неве: Алексей Гоганов чёрными переиграл юного Таймаза Темирбекова из Дагестана, Кирилл Шубин на 41-м ходу добился капитуляции от Семёна Казьмина из Липецкой области, а неудачно начавший турнир Евгений Левин одержал свою первую победу – над краснодарцем Османом Пшмаховым. Следующий соперник Левина – ростовчанин Максим Борисов.



