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Питерец.ру » Спорт » Петербургский шахматист Сергей Лобанов после 4-го тура оказался в первой восьмёрке Высшей лиги, вместе с ним – Володар Мурзин, Вадим Звягинцев и Павел Понкратов

Петербургский шахматист Сергей Лобанов после 4-го тура оказался в первой восьмёрке Высшей лиги, вместе с ним – Володар Мурзин, Вадим Звягинцев и Павел Понкратов

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
На фото – Михаил Кобалия, который набрал всего 1,5 очка и обитает на дне таблицы.

«Питерец.ру» знает, что впереди у участников первенства России в Высшей лиги, проходящего этим летом в Новокузнецке, выходной. Поэтому самое время изучить таблицу «открытого» турнира, в котором из представительниц прекрасного пола – лишь международный мастер Лея Гарифуллина. Имеющая 29-й рейтинг из 43 участников турнира, Гарифуллина (2408 пунктов) в 4-м туре сыграла вничью с сильным соперником – Дмитрием Кокаревым из Свердловской области. А что же петербуржцы?

Уверенно пока идёт по турнирной дистанции Сергей Лобанов – 3 очка из 4 возможных после ничьей с Павлом Понкратовым. Лобанов и Понкратов теперь входят в лидирующую группу вместе с ещё шестью шахматистами, среди которых – Володар Мурзин, к участию которого в новокузнецком чемпионате приковано всеобщее внимание. В 4-м туре мгравший чёрными Мурзин на 27-м ходу согласился на ничью с Арсением Нестеровым.

Петербургский международный мастер Мирослав Власенко играет в Новокузнецке под стать Дарье Юрасовой, чередуя победы и поражения. Выиграв у юного Леонида Ятченко, Власенко вышел в «полтинник» (2 из 4).

А вот гроссмейстеры Михаил Кобалия и Михаил Демидов пока набрали лишь по полтора очка. Кобалия сегодня потерял пол-очка с Иваном Землянским.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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