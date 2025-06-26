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Питерец.ру » Спорт » С поражения в 1-м туре начавшейся в Липецке Высшей лиги стартовал петербургский гроссмейстер Евгений Левин, Алексей Гоганов сыграл вничью, Сергей Лобанов свою партию выиграл

С поражения в 1-м туре начавшейся в Липецке Высшей лиги стартовал петербургский гроссмейстер Евгений Левин, Алексей Гоганов сыграл вничью, Сергей Лобанов свою партию выиграл

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
aeroflotopen.ru
Московский гроссмейстер Вадим Звягинцев (на фото) победил алтайца Михаила Панина.

Опростоволосился на старте Высшей лиги петербургский шахматист Евгений Левин, ставший единственным гроссмейстером из числа участников турнира (всего в Липецк приехали 15 носителей звания GM), проигравшим в 1-м туре. «Питерец.ру» не ожидал поражения Левина чёрными в партии со скромным мастером ФИДЕ с Алтая Виталием Бояринцевым – лишь 41-м в стартовом рейтинг-листе.

Другие петербуржцы выступили лучше: Сергей Лобанов чёрными одолел нижегородца Александра Катаева, а Константин Сакаев в своеобразном дерби оказался сильнее Никиты Шемякинского. Международный мастер из Северной столицы Кирилл Шубин явно рассчитывал на победу в партии с юным Русланом Гаджиевым из Дагестана, но была зафиксирована ничья. Подарил пол-очка Тамерлану Чындыгыру из Бурятии и Алексей Гоганов.

Лишь ничью заработал гроссмейстер Арсений Нестеров, игравший с Глебом Щегловым: возможно, новгородец устал на клубном турнире в Югре. Одержали сегодня победы Евгений Наер, Алексей Гребнев, тоже игравший в Югре «шахматный коммунист» Павел Понкратов, Вадим Звягинцев и Михаил Демидов. Разделил очко с неким Александром Тузовым из Тюменской области гроссмейстер Дмитрий Кокарев, а Роман Сымбелов устоял перед Рудиком Макаряном – тоже ничья.


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