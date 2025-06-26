С поражения в 1-м туре начавшейся в Липецке Высшей лиги стартовал петербургский гроссмейстер Евгений Левин, Алексей Гоганов сыграл вничью, Сергей Лобанов свою партию выиграл

Опростоволосился на старте Высшей лиги петербургский шахматист Евгений Левин, ставший единственным гроссмейстером из числа участников турнира (всего в Липецк приехали 15 носителей звания GM), проигравшим в 1-м туре. «Питерец.ру» не ожидал поражения Левина чёрными в партии со скромным мастером ФИДЕ с Алтая Виталием Бояринцевым – лишь 41-м в стартовом рейтинг-листе.

Другие петербуржцы выступили лучше: Сергей Лобанов чёрными одолел нижегородца Александра Катаева, а Константин Сакаев в своеобразном дерби оказался сильнее Никиты Шемякинского. Международный мастер из Северной столицы Кирилл Шубин явно рассчитывал на победу в партии с юным Русланом Гаджиевым из Дагестана, но была зафиксирована ничья. Подарил пол-очка Тамерлану Чындыгыру из Бурятии и Алексей Гоганов.

Лишь ничью заработал гроссмейстер Арсений Нестеров, игравший с Глебом Щегловым: возможно, новгородец устал на клубном турнире в Югре. Одержали сегодня победы Евгений Наер, Алексей Гребнев, тоже игравший в Югре «шахматный коммунист» Павел Понкратов, Вадим Звягинцев и Михаил Демидов. Разделил очко с неким Александром Тузовым из Тюменской области гроссмейстер Дмитрий Кокарев, а Роман Сымбелов устоял перед Рудиком Макаряном – тоже ничья.



